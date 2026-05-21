運輸署料佛誕假口岸繁忙　籲市民及早計劃行程　高鐵港鐵加強服務

本周末連同佛誕假有一連三日假期，運輸署今日（21日）表示，預計佛誕假前後，會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸，署方呼籲跨境出行人士盡量使用公共交通工具往來香港和內地或澳門，及早計劃行程，預留充裕交通時間。



運輸署今日（21日）表示，預計佛誕假期前後，會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛使用各陸路口岸。（資料圖片/黃寶瑩攝）

港鐵加強東鐵綫服務 高鐵增臨時車次

署方指，已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在佛誕假期前後加強服務，其中港鐵會在不同時段，加強東鐵綫來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務；廣深港高速鐵路香港段將於5月22至25日期間，每日加開臨時列車車次往來香港西九龍站及指定內地站點。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）的服務班次，會在跨境人流最高峰時段，分別可加密至平均約每1分鐘及2分鐘開出一班；跨境直通巴士亦會增發配額以加強服務。

連接各陸路口岸的本地專營巴士B線的班次，亦會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商會預留車輛及人手應對乘客需求。

料口岸巴士繁忙 候車時間或會較長

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關營辦商職員的指示。計劃乘坐跨境巴士的人士亦應提早預訂車票。

運輸署提醒使用港珠澳大橋往返珠海的人士，連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在假期高峰時段的交通均十分繁忙，呼籲市民盡量使用公共交通工具，提早計劃行程，預留充裕交通時間並耐心等待。

此外，落馬洲管制站及深圳灣口岸會視乎現場交通情況，在佛誕假期前後或會實施特別交通安排，以便保障公共運輸車輛暢順地進入上述口岸，跨境私家車在車流高峰期或需較長時間輪候通過口岸。