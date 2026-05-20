佛誕｜港鐵加強東鐵及高鐵服務　經落馬洲站北上回程拍八達通減$6

【佛誕／港鐵／北上消費】港鐵今日（20日）公布，為配合佛誕假期長周末期間乘客北上出行需求，港鐵將於5月22日至25日加密東鐵綫班次，同時加強高鐵香港段來往西九龍站及福田站列車服務。此外，乘客在佛誕期間北上，只要持成人八達通或樂悠咭坐東鐵往落馬洲站，並於指定深圳地鐵車站拍卡，同日經落馬洲站坐東鐵返港，出閘時可扣減車費6元。



佛誕連假將至，港鐵5月20日公布加強部份綫路的服務。（資料圖片）

東鐵綫將於5月22日至25日期間，加強上午及晚上部分時段的列車服務。（文件截圖）

東鐵綫將於5月22日至25日期間，加強上午及晚上部分時段的列車服務。（文件截圖）

東鐵綫5.22至5.25早晚部份時段列車班次加密

東鐵綫將於5月22日至25日期間，加強上午及晚上部分時段的列車服務，來回方向的列車班次均會加密。其中周六、周日及下周一早上個別時段開往落馬洲站的班次；晚上8時半至9時半，由落馬洲站開往金鐘方向的班次,將由10分鐘加密至約8分鐘一班車。

高鐵香港段在5月22日至5月25日期間，加強來往香港西九龍站及福田站的列車服務，每日最多加開13對列車。（資料圖片）

高鐵來往香港西九龍站及福田站列車加開班次

港鐵與內地鐵路部門商討後，高鐵由周五起，將一連4日加強服務，其中周六及周日，將分別加開8對及13對來往香港西九龍站及福田站的列車。乘客可查閲12306綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式，了解高鐵最新的班次資訊。

由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可扣減車費6元。 （資料圖片）

佛誕坐東鐵落馬洲站北上 回程拍八達通減$6

港鐵又指，乘客由任何港鐵車站乘車往落馬洲站，在4個指定深圳地鐵站設有「優惠換領點」，再以同一張成人八達通或樂悠咭領取優惠，同日經落馬洲站乘搭東鐵綫，出閘即可扣減6元車費。

若乘客並非經落馬洲站北上，也可在深圳的「優惠換領點」領取優惠，只要同日經落馬洲站乘搭東鐵綫，亦可扣減3元車費，優惠至今年9月30日。

「優惠換領點」包括福田口岸站、福民站、會展中心站及深大站。（港鐵圖片）

指定深圳地鐵站︰

．福田口岸站（深圳地鐵4號綫）

．福民站（深圳地鐵4號綫）

．會展中心站（深圳地鐵1號綫）

．深大站（深圳地鐵13號綫）