暴雨｜內地通報天氣惡劣　取消多班高鐵　涉來往香港至廣州南站等

香港黃色暴雨警告信生效，內地亦暴雨持續，中央氣象台今早10時將暴雨預警升級至橙色。港鐵今日（15日）近中午表示，中國內地鐵路單位通報由於天氣情況惡劣，取消22班來往香港西九龍站至汕頭站、廣州南、肇慶東站。



財政預算案｜農曆新年長期共有150萬內地旅客來港，案2026年2月25日公布的新一份財政預算，提出多項政策吸引旅客來港旅遊。圖為2月13日年廿六，高鐵西九龍站候車大堂坐滿等車乘客。（梁鵬威攝）

香港西九龍站口岸。（深圳邊檢）

港鐵表示收到中國內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，下列高速鐵路列車車次取消：

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574, G6392, G6578

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573, G6389, G6577

由香港西九龍站前往廣州南站：G6582, G6518, G6528, G6584, G6520, G6530, G6538

由廣州南站前往香港西九龍站：G6517, G6527, G6581, G6519, G6529, G6583, G6533, G6521

由香港西九龍站前往肇慶東站：G6580



港鐵建議客可考慮乘搭東鐵綫經羅湖/落馬洲，或使用其他跨境交通工具前往中國內地。

乘客可留意12306官方網站(12306.cn) 或手機應用程式，查詢班次狀況。乘客亦可留意於高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。如需退票，請參閱高速鐵路網頁並於指定日期內辦理，並盡量使用12306官方網站(12306.cn) 或手機應用程式，不用急於到香港西九龍站辦理。