宏福苑案　多名董事涉隱瞞宏業訴訟記錄　以騙取3億元大維修工程

大埔宏福苑去年11月作進行大維修時發生五級大火，造成嚴重傷亡及財物損失，警方及廉政公署事後作出調查，廉署今以串謀欺詐、洗黑錢及逃稅等20罪，起訴兩間涉維修工程的公司，及該兩公司的董事等多人，案件今午（10日）在西九龍裁判法院提堂。控罪提到，多名被告涉隱瞞宏業過往8年訴訟記錄，以騙取達3億元的維修工程，並涉向市建局上載內容不實的報告，以騙瞞業主，並涉訛稱一名建築師會履行檢測。有被告並涉煽動在獨立委員會作調查時，煽惑一名建築師作虛假陳述。



控方指案件涉大量資料，需時調查。總裁判官蘇惠德把案件押後至9月2日再訊，並准兩名被告以100萬元現金及人事擔保外出。



7名被告包括5名人士及2間公司

7名被告：首黃俠然（40歲，鴻毅建築師有限公司董事及股東）、侯華健（54歲，總承建商宏業建築工程公司董事及股東）及何建業（52歲，工程公司董事）、吳躍（44歲，建築師），以洪國偉（60歲，商人）、鍾素芬（41歲，銀行職員）、李敏（33歲，顧問公司助理經理）；涉案兩間公司為鴻毅建築師有限公司及宏業建築工程有限公司。

次被告侯華健被控串謀訛騙等罪名，他准以100萬現金及人事擔保外出。(梁鵬威攝)

不獲保釋的被告由囚車押走。(梁鵬威攝)

黃俠然（右四）被控串謀詐騙、洗黑錢、逃稅等多罪。（宏福苑法團影片截圖）

兩名被告准保釋

兩名被告：侯華健及鍾素芬，分別准以50萬元現金及合共50萬人事擔保，其他條件包括不得離開香港、要住在報稱地址、每星期三次到警署報道及不得接觸控方證人。

控罪亦包括詐騙妨礙司法公正等

7名被告共被控20項控罪，即3項串謀詐騙、兩項企圖作出傾向或意圖妨礙司法公正的作為、5項「洗黑錢」罪及10項逃稅罪。就3項串謀詐騙，共涉5名被告及兩間公司，其中黃俠然及鴻毅涉全部3項；侯、何、吳、洪及宏業各涉1項。

3董事涉隱瞞訴訟記錄以獲3億元大維修工程

首項串謀詐騙罪，涉黃、侯、何等3名公司董事及兩間公司，指他們於2023年5月至2024年4月期間，當宏福苑為大維修工程進行招標時，串謀詐騙宏福苑的業主立案法團及業主，在總承建商投標分析報告中，隱瞞宏業過往八年的訴訟記錄及誇大其評分，誘使宏福苑業主投票予宏業，令其獲判授總值逾三億元的大維修工程合約。

黃及鴻毅涉把不實報告上載市建局

就第二項串謀詐騙罪，涉黃及鴻毅，控罪指，他們及其孔姓職員，涉於上述期間，串謀詐騙市區重建局（市建局），致使載有不實資料的承建商投標分析報告，上載到市建局電子平台，供宏福苑業主查閱，以促成判授該大維修工程。

涉訛稱86項工程會履行檢驗

第三項串謀詐騙罪，涉黃、洪、吳及鴻毅，指他們於2023年8月至2025年11月，參與的86項樓宇維修項目，包括宏福苑的大維修工程中，串謀詐騙屋宇署及房屋局獨立審查組，訛稱吳躍在該86項工程中會履行、或已履行註冊檢驗人員的法定職責檢驗及監督工程，並就部份項目簽署「強制驗樓計劃」規定的相關報告。事實上，吳躍並沒有妥善履行其身為註冊檢驗人員應盡的職責。

洪涉隱藏60萬元現金

第五被告洪國偉則被控兩項企圖作出傾向或意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指他於2025年11月27日，即廉署公布就宏福苑大維修工程展開刑事調查後，與鴻毅董事黃俠然一同隱藏一袋約60萬元的現金（懷疑是宏業給予黃俠然的部份賄款），以及煽惑吳躍向房屋局獨立審查組作虛假陳述。

黃涉洗黑錢約3500萬

黃另被控2項洗黑錢罪，控罪指他於2019年4月1日至2025年11月30日期間，在香港處理相信為可公訴罪行得益的財產，即鴻毅建築師及其個人户口的資金，涉款約3500萬。

黃及兩名女被告另涉洗黑錢罪

而黃及鍾另同涉一項洗黑錢罪，控罪日期為2019年1月1日至2025年11月30日期間，涉款為兩人共同持有的戶口內約242萬的款項。鍾另涉的洗黑錢罪，涉款約489萬港元、29000澳元、1000歐元、220英鎊及53萬日圓。第七被告李敏亦涉1項洗黑錢罪，涉款約138萬元。

黃及鴻毅另涉10項逃稅罪

黃及鴻毅共涉及10項逃稅罪，指他於或約於2022/23及2024/25年度的兩個稅務年度逃稅，即在報稅表虛報公司營業額及偽造帳目，表示鴻毅在該兩個年度的營業額約為分別為501及555萬港元，少報了63.2萬及153萬港元的收入並被記錄為「應付董事款項」。

涉案資料包括維修工程文件及帳戶

控方指，本案涉及大量電子記錄，即屋苑大維修工程的文件，另涉十多個銀行帳戶，需要索取專家報告，以調查金錢去向。此外，本案亦涉「洗黑錢」及逃稅等，需要向稅務局索取記錄。

蘇官拒讓傳媒報道保釋申請的內容

傳媒曾申請撤銷「對報導保釋法律程序的限制」，惟蘇官指本案雖涉及公眾利益，但同時亦要顧及被告的利益。他明白案件備受關注，但本案極有可能在高等法院審理，屆時可能會有陪審團參與，指保釋申請的事項，或會影響陪審團觀感及審訊公平，遂拒絕傳媒申請。

案件編號：WKCC2701/2026