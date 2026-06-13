宏福苑｜合安稱已通知不少於5%聯署業主　促交文件核實籌備大會

宏福苑有業主聯署要求召開業主大會，政府委任的宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」申請延期遭土地審裁處駁回，今日是舉行業主大會死線。合安今日（13日 ）表示，正積極籌備大會，現已取得不少於5%的聯署業主資料，並通知其盡快提交身分證明文件副本及簽名樣本，確認簽署有效性；同時亦在物色合適的大會場地。



合安又指出，截至昨日（12日），已有超過七成半合資格領取退款的單位業主進行登記預約。



大埔宏福苑上年11月26日發生五級火後，政府委任「合安管理有限公司」作法團管理人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

合安今日發出聲明指，正積極籌備召開宏福苑業主大會，現時已取得聯署業主資料並發出通知，促請其提交身分證明及簽名樣本核實身分；亦向「一戶一社工」求助，跟進逾350個暫未能聯絡的單位，完善通訊資料，以及了解火災中離世者的遺產承辦進度，冀在保障所有業主權益前提下，召開業主大會。

至於會議場地方面，合安表示正物色能容納至少1000人，以及可以於周六或周日持續開會6小時的場地。

另外，合安法律團隊正就土地審裁處於6月2日頒下的判詞中的相關法律觀點進行研究，以確保後續工作依法合規推進。合安亦在聲明中指出，截至昨日（12日），已有超過七成半合資格領取退款的單位業主進行登記預約。