宏福苑｜居民擬入稟土審促開業主大會　稱未接合安通知交簽名核實

宏福苑有業主聯署要求召開業主大會，政府委任的宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」申請延期遭土地審裁處駁回，今日（13日）是舉行業主大會死線，合安稱正核實居民身份，籌備召開業主大會。



行會成員兼資深大律師湯家驊指，業主可向土地審裁處申請頒令，或重新收集5%聯署，要求合安召開業主大會，惟做法費時，屆時政府收購宏福苑業權後，可介入業主大會，「如果政府收購七成至八成業權，就係政府話事」。至少兩名居民向《香港01》表示，未接獲合安通知提交簽名樣本等作核實，對未有按時開會感到失望，正考慮入稟法庭處理。



大埔宏福苑上年11月26日發生五級火後，政府委任「合安管理有限公司」作法團管理人。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

今日是召開業主大會的死線，合安表示正積極籌備大會，現已取得不少於5%的聯署業主資料，並通知其盡快提交身份證明文件副本及簽名樣本，確認簽署有效性，同時在物色合適的大會場地。民政事務總署亦指，聯同地區民政事務處繼續向合安提供適切的協助。

大狀稱政府收購業權後可介入業主大會

若合安未能按時召開業主大會，將會如何處理？湯家驊表示，雖然合安由政府委任，但按公契其服務對象是宏福苑居民。若合安不舉行業主大會，涉違反《建築物管理條例》，但不涉及刑事罪行，業主可循民事途徑處理。

他稱業主有三個處理方法，第一是向土地審裁處申請頒令，要求合安召開業主大會，惟由於已過開會期限，屆時或無法通過具法律效力的動議；第二是再次收集5%業主聯署要求召開業主大會，惟做法費時，加上政府收購業權後「有得say」，有權以業主身份介入大會，「如果政府收購七成至八成業權，就係政府話事」。

行會成員兼資深大律師湯家驊。（資料圖片）

理論上可申請解散管委會 惟短期內無法開大會

第三個方法，他確認理論上業主可按《建築物管理條例》第31條申請解散管委會、即合安，並委任一名管理人，惟意味短期內無法召開業主大會。與此同時，作為「繫鈴人」的政府亦有權辭退合安，惟政府委任合安的目的在於處理驗收、補償等問題，而非單單召開業主大會。

居民憂拖延8月底仍未開會

合安指已要求聯署業主提交資料核實身份，惟有份聯署的宏盛閣居民何女士稱，至今未獲合安接洽，她批評合安無視法庭決定，一直拖延並拒絕召開業主大會，做法荒謬。

她盼透過業主大會與街坊交流想法，包括其最關注的原址重建議程，惟憂慮業主大會遭拖延至8月31日、即銷售業權期限仍未召開，「始終有唔清晰嘅時候，好多嘢街坊點去揀啫？我哋真係唔係買一棵菜、一棵蔥。」她表示，正與街坊商討入稟土地審裁處，但不諱言要考慮國安因素，「而家都要小心少少」。何又認同解散合安，並希望由居民選出管理人，接手處理宏福苑事務，但明白此非容易之舉。

大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品。（資料圖片／鄭子峰攝）

居民感失望 稱宏福苑旁學校可用作業主大會

宏泰閣居民葉家駒同稱，未接獲合安通知需要提交簽名樣本作核實，又稱對合安未能按時召開業主大會感到失望，批評其用「拖字訣」。他稱不解合安物色場地的困難，舉例宏福苑旁的大埔浸信會公立學校已停用，理應可容納業主大會人數。他同說，正與法律團隊研究入稟土地審裁處，坦言不想做「難堪」的事，因《條例》本身缺乏約束力。

被問會否擔心政府收購業權後，或以較大業權份額介入業主大會？葉稱僅希望透過大會促進居民和合安的雙向溝通，包括要求合安交代屋苑與工程顧問鴻毅、承建商宏業是否已解約？宏福苑大維修期間承保的5份保險細則為何等。