宏福苑簡介會改向每個參加者發專屬Zoom連結　合安：加強網絡安全

宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司將於5月12日及20日舉行兩場業主簡介會。合安原訂安排向每個單位提供一個帳戶，讓兩名代表同時以不同裝置登入簡介會。合安今日（10日）最新指，為加強網絡安全，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料，參加者分別最遲於11日及19日收到相關短訊。



大埔宏福苑去年11月26日發生五級大火，造成168人死亡。（資料圖片／夏家朗攝）

合安在網頁指，為加強網絡安全，簡介會已採用優化安排，每位參加者將獲發專屬Zoom連結及登入資料。（合安管理有限公司網頁截圖）

合安在網頁指，為加強網絡安全，簡介會已採用優化安排，每位參加者將透過短訊獲發專屬Zoom連結及登入資料。因此，確認短訊發送時間將有所調整，最遲將於簡介會前一日收到短訊。

合安提醒參加者，每個Zoom連結及帳戶均為個人專用，並只限一部裝置登入。如業戶希望多於一位業主或代表同時出席，需盡快為每位參與者分別重新登記，以獲發獨立連結。