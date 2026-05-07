教育界憂學童過早接觸電子產品成「電子奶嘴」　倡加強監管網絡

青少年沉迷使用電子產品問題備受關注，民建聯今日（7日）舉行「青少年及學童避免沉迷電子產品研討會」，有幼稚園校長表示，現時不少兒童自幼稚園階段，甚至嬰兒時期便開始接觸電子產品，成為家長安撫子女的「電子奶嘴」，認為情況欠理想。有學者則指，長時間使用電子產品加劇網絡欺凌問題，建議政府亦制定《網絡欺凌防治法》及加強監管網絡平台。



民建聯今日（7日）舉行「青少年及學童避免沉迷電子產品研討會」，探討青少年使用電子產品問題。（民建聯圖片）

民建聯今日（7日）舉行「青少年及學童避免沉迷電子產品研討會」，探討青少年使用電子產品問題。（民建聯圖片）

幼稚園校長：過度使用電子產品會影響兒童智力表現

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜指，現時不少兒童自幼稚園階段，甚至嬰兒時期便開始接觸電子產品，成為家長安撫子女的「電子奶嘴」。她指，大量研究證實，過度使用會削弱兒童的專注力、閱讀能力、認知發展，甚至影響智力表現。

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜（中）指，現時不少兒童自幼稚園階段，甚至嬰兒時期便開始接觸電子產品，成為家長安撫子女的「電子奶嘴」。（民建聯圖片）

港大賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀（中）指，社交媒體普遍採用演算法推薦，而AI「高度迎合用戶偏好」的特性極易引發成癮。（民建聯圖片）

城大學者：青少年屏幕使用時幾乎為成年人2倍

城市大學社會及行為科學副教授馮麗姝表示，目前超出每日兩小時建議屏幕使用時間的學童比例急劇上升，本地研究更顯示，青少年的屏幕使用時長，幾乎為成年人的兩倍。她強調，長時間接觸電子屏幕與網絡，不僅對兒童的生理發育、心理健康及人際關係構成負面影響，亦加劇了網絡欺凌問題。

她補充，電子產品成癮與網絡欺凌已屬全球性危機，海外及內地政府均已相繼更新相關政策。她呼籲香港加快腳步，透過立法制定《網絡欺凌防治法》及加強監管網絡平台等措施。

城市大學社會及行為科學副教授馮麗姝建議政府制定《網絡欺凌防治法》及加強監管網絡平台等措施。（民建聯圖片）

培訓顧問：AI「高度迎合用戶偏好」特性極易引發成癮

港大賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀指，社交媒體普遍採用演算法推薦，而AI「高度迎合用戶偏好」的特性極易引發成癮。多項數據顯示，部分中小學生因過度使用屏幕而缺課或減少現實社交活動，更有個案因沉迷電子遊戲導致精神健康受損，甚至出現自殺傾向。她建議家長與學校攜手合作，透過建立緊密的親子關係、多給予孩子肯定、加強數碼素養教育，以及適度延後兒童初次接觸屏幕的時間，協助他們在現實生活中建立歸屬感與滿足感，從而降低對網絡的依賴。

民建聯立法會議員葛珮帆（中）指出，在數碼時代，電子產品雖已成為日常生活的一部分，但青少年沉迷情況亦日益嚴重。（民建聯圖片）

葛珮帆：青少年沉迷情況亦日益嚴重 周浩鼎：已逼近「警戒線」

立法會議員葛珮帆指出，在數碼時代，電子產品雖已成為日常生活的一部分，但青少年沉迷情況亦日益嚴重。她表示，隨著人工智能技術普及，AI更儼然成為引發青少年危機的「幫兇」，近年多個國家及地區已陸續出台措施，規管未成年人使用電子產品及社交平台。她強調，香港亦應積極探討切合本地情況的應對策略，政府、學校、家長與社會各界需各司其職，共同協助兒童及青少年遠離網癮。

立法會議員周浩鼎（中）引用衞生署數據，指新生代沉迷電子產品的情況已逼近「警戒線」，社會必須高度關注。

該黨另一議員周浩鼎引用衞生署2024/25學年學生健康報告數據指出，41.8%的小學生表示於平日上課日使用互聯網或電子屏幕產品達兩小時或以上，中學生的比例更高達81.1%。他認為，這顯示新生代沉迷電子產品的情況已逼近「警戒線」，社會必須高度關注，當局亦應正視並妥善處理此問題。

周浩鼎在去年立法會已作出動議辯論，探討避免青少年過度沉迷電子產品的事宜及其應對方式，未來會繼續吸取社會各界的意見，就有效規管方面向政府作出建議。