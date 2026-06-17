洪水橋命案　被告指打減肥女友阻她入睡　曾考慮山上埋屍最終自首

男子涉在洪水橋住所毆斃女友，再以板車運走屍體，案件今（17日）在高等法院續審，控方播放被告的錄影會面。他在會面稱，案發前透過阻止女友入睡，助她減肥。和他們同住的被告契家姐更指被告女友有「胖死症」，不可以讓她睡覺。惟女友多番想入睡，被告便斷斷續續打她，包括曾用棍打她。其後，他發現女友不治，一度想過把屍體帶到山上埋葬，但指「佢都幾重」，同時「諗唔到咁深嘅坑埋咗佢」。最終，他以板車運走女友屍體，打算到警署自首。被告又指，出門前以包裝綑膜捲女友的頭，惟女友發出「啊」一聲，因此自己未有「包到成隻糭咁」。



被告吳家聲，29歲。他被控於2022年4月28至29日在港謀殺葉芷清（30歲），和阻止合法埋葬葉的屍體。庭上透露，被告願意承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告吳家聲(中)在錄影會面指，為助事主減肥，而在案發前襲擊她，阻止她入睡。

指事主因挑釁黑社會「唔可以出街」 於案發前3個月都未有出門

控方播放被告被捕後的錄影會面，他透露案發時和死者拍拖已兩年，起初關係很好，其後會為瑣事爭拗，期間會用少許暴力。他解釋少許暴力，是指「你打吓我，我打吓你」。警員亦問及被告身上的傷痕，他指是被事主打引致，又指「(事主)差唔多日日被打我」，而自己一般也不還手。

他和事主於案發時，在元朗洪水橋田廈路富安花苑某單位同居，兩人佔用一個房間，被告的契家姐和丈夫等人居於其他房間。他指，事主因挑釁黑社會等原因「唔可以出街」，於案發前3個月都未有出門。

被告吳家聲拖著女事主的屍體時，有路人發現並報警。(資料圖片)

被告稱 他的契家姐指事主有「胖死症」不能讓她入睡

他又指，協助事主減肥，而她已10多天沒有入睡。於2022年4月27日，事主想入睡，被告則阻止並打她。此外，契家姐指事主有「胖死症」，不能讓她入睡。被告補充，事主過往曾以相同方法，成功減磅。

於同日晚上10時，他開始襲襲事主，直至翌日凌晨1時半。他解釋，襲擊事主是要「想佢驚」，協助她減肥，指她不知道錯在什麼地方。約凌晨3時，他再施襲至5點半。期間，事主曾「開通渠水玩」，以通渠水淋自己。此外，她曾稱痛，問：「點解要咁？唔知過唔過到今晚？」被告回覆：「你今日唔食飯，就唔使俾我打」。被告在會面向警員稱，「佢可能知自已時日無多」，亦指事主有自虐傾向。

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指自己曾用棍打事主 但「就住打」、「唔會好大力」

被告續指，事主曾於凌晨4時許入眠，他遂於5時半左右，用棍打事主的背，但強調知道事主痛楚，因此「就住打」、「唔會好大力」。他打至6時左右停手，當時事主仍清醒。惟事主於早上7時許左右，開始沒有反應，期間發出類似鼻軒的聲音，契家姐的丈夫更指事主已死。被告曾替事主進行急救，惟她最終不治。

被告指，當天早上已有意自首，並解釋「我殺咗佢，我打過佢」。惟他需整理事主的物件，因此當時未有這樣做。他指，當時替事主更衣、抺掉血跡，亦替她剪指甲和腳甲。警員問為何要剪指甲和腳甲，被告謂：「佢有灰甲，費事啦」。

被告稱曾想過在在山上埋葬屍體 但「佢都幾重」、「諗唔到咁深嘅坑埋咗佢」

此外，被告指曾考慮在山上埋葬屍體，但指「佢都幾重」，「諗唔到咁深嘅坑埋咗佢」。此外，他亦曾考慮把事主放入紅白藍膠袋，但未能想到埋屍地點。他思量如何處理，最終「諗咗一日」，至29日凌晨3時許，才把事主拖走，打算到警署自首。被告指，把事主放上板車，在腰部貼膠紙以固定在板車上，並以毛巾蓋事主身體。他又指，以包裝綑膜捲事主的頭，惟事主發出「啊」一聲，因此自己未有「包到成隻糭咁」。警員問事主是否已去世，被告回應指不清楚。

他又指，曾想過到警署前，先帶屍體外出食早餐，警員隨即問他這樣做，不擔心會被人發現事件？被告則回應事件最終會被人知悉。

被告亦指，不知道契家姐和其丈夫是否知悉事主已去世，警員則指出契家姐的丈夫曾稱事主已死去，被告回應指「佢可能知掛」，又指自己當時很疲倦，未有聽清楚契家姐丈夫的說話。

案件編號：HCCC340/2024