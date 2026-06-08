打鼓嶺兩村民撕票後勒索謀殺罪成　官斥殘忍非筆墨形容　判囚終身

打鼓嶺坪洋村一老一嫩村民，涉以談丁屋生意為由，把一名中年漢帶到村內的大王爺廟，並用膠紙封其面令其窒息死亡後，埋藏其屍體，再向他的妻子勒索。一老一嫩村民否認謀殺等罪受審，早前被裁定罪成，案件今(8日)在高等法院判刑。法官敦啟安指，兩名被告殘忍、無情和有預謀地殺害事主，非筆墨所能形容兩人的邪惡。行兇後，兩人再向事主妻子勒索360萬，金額龐大，就兩名被告面對的控罪，判處他們終身監禁。



兩名被告：陳華興(67歲)和陳耀龍(33歲)，同被控謀殺、阻止合法埋葬屍體和勒索共三罪。謀殺和阻止合法埋葬屍體罪指他們於2022年9月5日，謀殺張毅強(51歲)，並阻止合法埋葬張的屍體，並於同月5至9日勒索何夢輝360萬元。首被告另被控1項意圖妨礙司法公正罪，指他於同月9日至12日，企圖隱瞞干犯謀殺罪行，而處置犯案時的衣物及張的財物。

陪審團早前裁定首被告所有控罪均罪成，次被告則在開審前已承認阻止合法埋葬屍體和勒索罪，早前亦被裁定謀殺罪成。

次被告陳耀龍曾帶警員回現場重組案情，並起回死者屍體。（陳浩然攝）

被告陳耀龍調查時向警員透露殺事主的經過，他求情稱受首被告誤導犯案， 現已深感後悔。（陳浩然攝）

警方在山邊尋獲死者屍體後，有鑑證科人員都到場調查。（香港01記者）

兩名被告均是打鼓嶺坪洋村的居民，警方當時曾到該村調查。

死者張毅強被相約往談丁屋生意時遇害。(資料圖片)

首被告年輕時曾移居英國任廚房工

法官判刑時透露，首被告年輕時移居英國，任廚房工，案發前數年返港，主要收入來源為物業租金收入，他沒有作出求情，法官亦指他沒有悔意；次被告有以三合會社團成員身分行事罪的案底，曾被判感化，案發時無業。法官引述次被告的求情，指他愚蠢地遭首被告誤導，他事後深感後悔，帶警員到事主的埋屍地點。

官指兩被告邪惡無情

法官續指，兩名被告殘忍、無情和有預謀地行兇，非筆墨所能形容兩人的邪惡。此外，兩人阻止合法埋葬屍體，企圖遮掩兩人干犯謀殺罪。至於勒索罪，他們的勒索金額龐大，又曾威脅斬事主雙手，而事主的妻子當時大驚，在電話中請求和丈夫通話。法官最終就兩名被告面對的控罪，判他們終身監禁。

以傾丁屋生意為由約事主見面

控方案情指，首被告為打鼓嶺坪洋村原居民，次被告亦居於同村。兩人認識多年，案發時均無業和欠債。首被告和事主張毅強有金錢糾紛。2022年9月5日為事主的51歲生日，首被告以傾談丁屋生意為由，約事主見面。

把事主帶到大王爺廟並即把他殺害

事主中午離家並登上首被告的車，次被告亦在車上。兩人把事主載至坪洋村附近的大王爺廟，事主覺不妥圖離開，卻遭次被告拖入廟。次被告在廟內用刀挾持事主，首被告則用膠紙綁事主的雙手，繼而綁他的臉和頸數次，直至其眼、口和鼻完全被蓋著。事主被綁後搖晃，其胸口撞到次被告手持的刀。數分鐘後，事主因窒息身亡。

把事主埋葬後再向其妻勒索360萬

兩名被告行兇後把事主的屍體搬至廟外的草地，並用鏟和鋤掘挖一個洞，把屍體埋在洞內。次被告並把水泥倒入洞，首被告則再倒水。兩名被告隨後用事主的手機，向事主妻子何夢輝發訊息勒索360萬元。何因擔心事主的安危，同晚和事主的胞妹報案。其後，何帶備贖金到鹿頸，惟兩被告未有出現收取贖金。警員同月14日拘捕兩被告，並根據次被告提供的資料，於翌日找到事主的屍體。

曾恐嚇稱要斬事主雙手

事主的妻子何夢輝早前供稱，案發當天是事主的生日，她與丈夫原約好晚上食生日飯，惟丈夫下午外出後沒有回來，她在黃昏約6時許收到多個由事主電話打來的電話，來電者用變聲器稱：「老婆老婆﹐你幫我準備錢﹐有人會搵你。」此外，她亦收到訊息，內容包括：「三百六十萬 明天準備好 記住唔好報警 否則斬雙手落黎」。

首被告初稱取彩金後不知事主去向

控方庭上播放兩被告被捕後的錄影會面，其中首被告在第一個錄影會面稱，事發前約1年有人介紹他在一百家樂賭博網站投注，網站的老闆為事主。首被告後來在該網站贏了10萬，便於案發當天向事主收取彩金。他收款後，便開車和同行的次被告離開，他不知事主之後去了哪。

次被告招認殺人首被告改口

次被告則在錄影會面中，提及協助首被告追款，但事主掙扎時胸口撞向了他手上的刀，最終死亡。

首被告得知次被告招認後，改變說法，指在事主的賭博網站贏錢，累積約200多萬元，但事主未有付他彩金。首被告便找次被告幫忙追討，次被告則提議綁架事主，並向其家人索款。

首被告開車載事主至大王爺廟外，追收款項但不果。次被告箍著事主，並捉他入廟，又用刀威脅事主。次被告在爭執時，向事主的胸口插了兩刀，令事主大量出血。兩人發現事主已沒有心跳和脈搏後，次被告便用牛皮膠紙，把事主的臉用膠紙綑起。在次被告提議下，兩人一同埋葬事主的屍體。

案件編號：HCCC243/2024