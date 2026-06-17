Keeta自願改條款允餐廳自家「賣平餐」　競委會設機制確保守承諾

競爭事務委員會去年指留意到網上外賣平台「袋鼠有限公司」（Keeta）與其合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或違反《競爭條例》下的第一行為守則。競委會今日（17日）宣布，正式接納Keeta根據《競爭條例》第60條所作出的建議承諾，由今日起生效，至今年12月28日屆滿。針對Keeta早前已自願修改與合作餐廳訂立的協議條文，競委會指會設匯報機制，以確保Keeta遵守承諾。



競委會留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部份條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，可能違反《競爭條例》。（資料圖片）

競委會早前指，留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部分條文涉嫌阻礙新晉或小型外賣平台進入市場或擴張業務，可能削弱市場競爭，涉嫌違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

及後Keeta於2025年11月同意分兩階段修改協議，並在2026年4月初確認第一階段的自願修訂已經生效。隨着第二階段的承諾獲得接納，具法律約束力的三大主要承諾內容包括：

競委會去年留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部份條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，可能違反《競爭條例》。（資料圖片）

Keeta建議的3個承諾

1. 修改條文，即使餐廳與新晉平台及／或小型平台合作，亦不會失去與 Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵，例如較低的佣金率；



2. 修改條文，讓餐廳更容易由與 Keeta 獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作；及



3. 刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文



競爭事務委員會。（資料圖片）

競委會表示，今次是競委會首次靈活結合「自願修訂」與《條例》下的執法工具，策略性地處理競爭問題，既能讓受影響的餐廳及消費者及早從自願修訂中受惠，同時亦能透過正式承諾，確保相關修訂具有法律約束力。

競委會：接納Keeta承諾助為餐廳、新晉平台和消費者帶來好處

競委會強調，隨着今日接納承諾，市場上的主要參與者今後均須符合相同準則，這有助維護市場公平競爭，為餐廳、新晉平台和消費者帶來好處。

競委會補充，若未來情況出現重大改變，或相關人士沒有遵守承諾，競委會可根據《條例》第61條撤回接納承諾的決定。