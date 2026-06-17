新生嬰獎勵金至今接7.2萬申請　派逾14億元　孫玉菡：正檢討計劃

政府2023年推出為期3年的「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育，勞工及福利局長孫玉菡指，截至今年5月底，計劃共接獲約7.2萬宗合資格申請，7.1萬名申請人已獲發獎勵金，涉及金額約14.4億元。孫玉菡指，當局仍在檢討計劃，會分析數據和深入剖析相關課題，並參考各方建議及意見。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，隨着出生人口創新低，社會關注政府如何推動生育，如提高子女免額及2萬元新生嬰兒獎勵金會否延續。（廖雁雄攝）

孫玉菡書面回覆立法會議員查詢表示，去年全年有31,714宗出生登記，比2024年下跌約5000宗，其中有26,922宗已獲發放獎勵金，涉及約5.4億元。今年首5個月有12,165宗出生登記，10,128已獲發放，涉及約2億元。

就2023年推出的「家有初生優先配屋計劃」，他指截至上月底，當局收到約7400宗家庭申請，並縮減一年輪候期，當中約1300宗已入住公屋。「家有初生優先選樓計劃」方面，有超過800個家庭成功在「居屋2024」和「綠置居2024」中購買單位。孫玉菡指會繼續推行兩個計劃，但要小心保持平衡，鼓勵生育時減輕對其他申請者的影響。