財政預算案｜2500元學生津貼重啟無望　內文未提2萬生育津貼去向

政府今（25日）公布最新一份《財政預算案》，兩萬元生育津貼會否延續、2,500元學生津貼重推與否，成為社會各界的關注點，不過，預算案均未有著墨，政府消息人士直指不會重啟學生津貼。至於多個政黨提出引入累進制子女免稅額，政府則未有採納，消息稱因考慮對政府公共財政的影響。



新一份財政預算案今（25日）公布，未有提及會否延長或加碼生育津貼。（資料圖片/廖雁雄攝）

為鼓勵生育，政府於2023年10月推出的「2萬元新生嬰兒獎勵金」，為期3年，並會今年10月屆滿，不過新一份財政預算案卻未有著墨。

對於有不少政黨提出子女免稅額為「累進式」，政府消息人士表示，今年財政預算案子女免稅額已增加，相信有效紓緩家長育兒壓力，考慮對政府公共財政影響後，決定不採納。

政府在去年取消為中小學及幼稚園學生提供的每人每年2,500元「學生津貼」，有不少家長希望恢復津貼，政府消息人士亦斷言不會重推。