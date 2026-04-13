調查指僅兩成50歲下受訪者願生育　經濟壓力為最大阻力

香港生育率持續低迷，香港婦聯最新生育意願調查顯示，本港居民的生育意願再度回落，僅有兩成受訪者表示願意生育，較去年下跌5.1個百分點，同時有七成七50歲以下的受訪者表明不願生育 ，當中經濟壓力為生育最大阻力。



，香港婦聯最新生育意願調查顯示，本港居民的生育意願再度回落，僅有兩成受訪者表示願意生育。（大會提供圖片）

經濟壓力、房屋短缺和工作繁忙3大阻力屬結構性障礙

調查於今年1至2月進行，以實體及問卷形式訪問2,313位市民，當中有七成七50歲以下受訪者表示不願生育，當中經濟壓力為生育最大阻力，其次為房屋短缺和工作繁忙。調查報告指這三大制約因素仍根深蒂固，結構性障礙仍未突破。

另外，調查亦顯示「19至29歲」及「40至49歲」群組的生育意願分別降至16%及16.08%，前者意願為各年齡層中最低。婦聯分析指這群組正面對學業起步、就業不穩及居住困難等多重壓力 。「30至39歲」群組的生育意願最高，有33%，較上年微升，反映社會晚育趨勢持續 。

過去3年生育意願略有回升料只是表象

香港婦聯副主席羅婉珮指出，過去3年生育意願略有回升，主要受龍年生肖偏好及政府政策初期效應等短期因素驅動，但去年香港綜合生育率跌至0.8的歷史新低，反映回升只是表象 。

婦聯副主席歐陽寶珍則指，現有的2萬元獎勵金有實質鼓勵作用，對基層家庭有實質幫助，建議計劃於今年10月屆滿後有條件延續。她又建議，政府將現行劃一免稅額改為「累進制」，使第二名子女免稅額高於第一名，傳遞「多生一個，優惠倍增」的信號。此外，亦建議再加碼住房政策，例如讓有子女家庭購買私樓時獲印花稅減免等。

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