施政報告｜李家超電台節目談北都　來電聽眾關心外勞、市道、生育

新一份《施政報告》昨日（17日）出爐，特首李家超今日（18日）出席電台聯合「烽煙 」節目，回應市民問題。節目首17分鐘，李家超大談北部都會區未來發展；當節目接受聽眾電話後，詢問內容皆有關民生經濟議題，李家超其後未再講述有關北都的議題。



15個聽眾電話中，較多查詢房屋、外勞、經濟市道、生育福利的政策。有自稱航運業的臨時工表示反對外勞政策，稱有不少同儕因外勞來港失業，更指該批外勞中大部分人居住於珠海，「賺香港錢喺大陸洗」。李家超回應稱做輸入該類外勞能令行業繼續營運，為香港創造經濟價值。



特首李家超今日（18日）出席施政報告聯合電台節目，回答市民問題。（商台截圖）

李家超：北都不只講價錢 亦講價值

在今早電台聯播的施政報告論壇，特首李家超用約17分鐘講述北部都會區未來發展，包括成立由特首領導的北都發展委員會；四區塊錯位發展，產業不一，將根據實際情況設立不同公司。另外，李亦解釋政府考慮容許發展商分階段補地價的原因，他說北都項目主打產業發展並非建屋，需計算整個項目帶來的效益，「不只講價錢，亦要講價值。」

15聽眾電話無一問北都 有人關心郵輪碼頭

節目其後接聽聽眾電話「烽煙」，市民關心民生及經濟等議題，未有人查詢北都發展。節目共接聽15個聽眾電話，當中有兩個關心房屋政策、兩個查詢外勞政策、兩個有關經濟的建議，以及兩個有關生育福利的查詢。其餘查詢包括照顧者支援、官員問責制、中小企資助、醫療體系、非本地生學額、啟德郵輪碼頭及長洲大排檔。

勞工處在西九龍就業中心的招聘會。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

有指外勞搶飯碗長居珠海不利港

自稱擔任機場航空公司臨時工的陳先生指，近日公司請了不少外勞，導致很多本地臨時工失業。他認為最大問題是「大部分外勞住喺珠海，賺香港錢喺大陸洗，對香港經濟無好處」，冀政府可重視相關事件。

李家超表示雖然該類外勞並非居住在香港，「但他令到我們的行業可以營運，便是經濟價值，否則如果一個小巴沒有人開，我們就沒有小巴坐，呢個都係有咁嘅道理。」

本港先後經歷多波疫情，航空班次因熔斷機制而停航，香港機場出入客次因而大為縮水。(資料圖片)

市民憂本地人就業難 李：嚴打濫用輸入外勞機制

市民陳小姐表示外勞薪金低，認為「影響本地人的生計」。她舉例澳門的公司為縮減成本聘請外勞，拒聘澳門本地人，「變相導致本地人才流失」。她認為現時香港與澳門相似，加上經濟不景及某些工種被AI取代，本地人就業愈來愈難。

李家超回應，政策清楚列明本地工人就業優先，不會改變。政府2023年研究發現勞動人口較2018年高峰期的367萬下跌19萬人，60歲以下勞動者下跌30萬，因此政府有需要思考如何協助有需要的企業繼續發展。

李家超還指，「老齡化導致我們的勞工下跌，這個是事實…… 例如洗碗、洗衣服、倉務、園藝等等都不夠人，所以是要精準針對哪些行業可以輸入、哪些不准濫用」。 另外，他強調將嚴打黑工，「黑工無論是打工或僱主都唔啱」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

政府冀樓價穩定及市民工資續升儲積蓄

有關房屋政策的電話中，有人表示中產家庭沒有資格抽居屋，而租房昂貴、購房則負債壓力大，難置業；有人關注公屋與居屋抽籤比例降低，向上流動機會減低。

李家超回應稱，上任後很關心房屋議題，新一份《施政報告》中指出未來5年將增加居屋供應量50%，提升市民購房機會。至於樓價，李稱目前樓價穩定，與政府寄望相若，冀市民「工資一直增長，大家就可以累積到（積蓄）、可以應付時，按照實際情況去做。」

有聽眾冀政府可思考如何增加社會資源及人手，協助照顧小朋友。（廖雁雄攝）

媽媽：政府不斷提經濟退稅 「小朋友出生不只是錢」

有媽媽稱「其實我還想生多一個」，但礙於沒有人手照顧小朋友，自己又想外出工作，故此不敢生育。她表示，政府近年只是不斷提經濟及退稅，但「小朋友出生不只是錢」，冀政府可思考如何增加社會資源及人手協助照顧小朋友，包括完善外傭工作制度，避免她們輕易辭職。

李家超表示，明白生育需花不少精力及資源照顧嬰兒，過去曾改善侍產假待遇，但若要公司長期留空一個崗位，長遠來説會對社會造成影響。他冀望公司可以家庭友善，令有需要的父母彈性上班。至於外傭「跳工」方面，他指之後將確保機制不被濫用。

結業｜深水埗吉舖。（資料圖片）

聽眾：執笠比比皆是 李家超：吉舖係常態

另外，有80歲聽眾石先生致電節目，表示許多年青、老年人失業，「執笠比比皆是」。有主持亦稱普遍香港街坊對經濟信心不足，亦覺得市道較一般，問李家超如何挽回市民信心。

李家超表示吉舖數量上升，與經濟轉型及電商市場有關。他指出，很多人都在網上購物，實體店生意下降。「呢個（吉舖）係一個常態，所以我要講清楚呢個係常態，就等於我地新冠肺炎時，我哋嘅常態。」他認為，知道該常態後，應用另外一種心態去處理，相信在洗牌過程中市場終會穩定。

亦有剛新婚的聽眾表示，妻子患上癌症，現時每有醫療洗費逾3萬元，冀望政府可將更多藥物納入安全網中。李家超表示，即將推行的醫療改革將加強預防及治療癌症的措施。