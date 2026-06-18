詐騙｜耆樂警訊成員街站巧遇長者收「猜猜我是誰」來電　即助破解

警方指今年首季錄得1,264宗涉及受害人為60歲以上長者的詐騙案，按年上升33%，以「猜猜我是誰」、假冒客服及假冒官員佔最多。



退休前任政府文書主任的陳淑華，是長者版少年警訊——「耆樂警訊」成員。有次在街站推廣「防騙伺服器」程式時，一位與她傾談的「老友記」接到來電，對方在電話中不告知身份，只是叫該「老友記」猜測，對方訛稱轉了電話號碼，老友記以為是朋友。陳淑華聞悉對方急需用錢，即着該「老友記」不能輕信，不可轉賬，要盡快向當事人核實，成功破解一宗「猜猜我是誰」騙案。



耆樂警訊向44位成員頒發「最佳耆樂隊長」及「最活躍耆樂會員」獎項，警方邀請了三位獲頒「最佳耆樂隊長」的會員分享當年入會心得（陳巧恩攝）

耆樂警訊向44名會員頒發獎項表揚回報社會

耆樂警訊向44名會員頒發「最佳耆樂隊長」及「最活躍耆樂會員獎項」，以表揚他們積極參與活動，向更多長者宣揚防騙知識，繼續回報社會。

其中一位獲表揚的66歲的陳淑華（Amy)， 2023年退休後參加耆樂警訊，之前任職政府高級文書主任，這份工作令她甚少有機會接觸不同年齡層和不同階層的人，加入耆樂警訊令她可以認識不同界別人士，大開眼界。

叫收到「猜猜我是誰」來電長者不可轉賬 向朋友核實是否急需用錢

加入多年，陳淑華表示，印象最深刻是一次街站的經歷。耆樂警訊的成員定期會設立街站，協助長者下載常用的政府應用程式，並推廣「防騙伺服器」程式。她說當時有一位長者走近與她分享近期發生的一件事，那位長者突接到一位不明人士的來電，接通後不告知身份，而是請長者猜測，於是長者誤以為是要好的朋友，騙徒便乘機扮演成那位朋友，向他訛稱自己轉了電話號碼，急需用錢。

陳淑華聽到後立刻制止他，提醒他不能輕信，更重要是不可轉賬，要盡快向當事人核實，成功破解一宗騙案，她形容是十分開心的經歷，因為能夠學以致用，以自己培訓的知識幫助更多長者。她認為在人工智能時代，參與耆樂警訊的活動中會教導他們使用人工智能生成圖片，搜尋資料，令她懂得識別人工智能生成的作品，不會因虛偽的相片或影片而墮入陷阱。

陳淑華說，退休後參與耆樂警訊，擴闊眼界。（陳巧恩攝）

跳出框框出演話劇 由少年警訊一路走到耆樂警訊

66歲的袁兆麟（Tom）少年時期參與少年警訊，當時的暱稱是「袁寶」，退休後參與耆樂警訊，暱稱亦「進化」為「袁老」。

袁兆麟退休前一直任職銀行業，他曾經親身經歷騙案，當時一位新加坡的客戶傳送電郵要求銀行向他們匯款，起初只是察覺到電郵有址有誤，少了「sg」兩個字母，但心想公司只是輸入有誤。正打算照電郵內的指示行事時，發現更大漏洞，就是該公司把銀行戶口輸入錯誤，再加查證，才發現該公司的電郵被黑客入侵，成功識破一宗騙案，避過一劫。

他早前參與耆樂警訊舉辦的第一屆防騙話劇比賽，透過生動的話劇演繹，揭示長者最常遇到的詐騙手法，把防騙知識搬上大舞台。在話劇中，他飾演一位超人角色，名為「super old man」，由於排練時間只有短短一個月，他經常需要在家重複練習台詞。

首次參與話劇表演的他對舞台十分不熟悉，訓練尚算暢順，一旦站到台上拿着咪高風便「手騰腳震」，緊張不已。

袁兆麟分享加入耆樂警訊後接觸匹克球運動，在今年3月考獲教練資格。（陳巧恩攝）

首季涉及長者騙案按年上升33% 投資騙案多60至69歲長者中招

警務處公共關係部耆樂警訊及社區聯絡組高級督察王嘉慧公佈今年首季長者騙案數據，錄得1,264宗涉及受害人為60歲以上長者的詐騙案，按年上升33%。數據顯示長者最常誤墮的陷阱為電話騙案及投資騙案，當中以「猜猜我是誰」、假冒客服及假冒官員最為猖獗。

王嘉慧表示，投資騙案方面最易墮入騙局的長者主要為60至69歲，因他們具備一定經濟能力、高學歷及有投資經驗的退休人士。騙徒主要利用社交媒體開設偽冒的投資群組，以高收入、低成本誘騙長者投資加密貨幣或股票。耆樂警訊除了定期設立街站教導推廣「防騙伺服器」應用程式外亦會推廣防騙熱線，落區宣揚防騙知識，避免更多長者受騙。

王嘉慧表示耆樂警訊會持續在Facebook專頁及WhatsApp群組發放最新防騙資訊（陳巧恩攝）

退休金融從業員加入後學會與各年齡層人士溝通

周觀法（法哥）11年前退休，加入耆樂警訊後獲得不同的司儀和導賞員的工作，他分享最深刻2019年警隊成立175周年，警務處與賽馬會合辦「大館101」專題展覽，他獲派為該展覽的導賞員，當時需要接待不同年齡層的團體，包括少年警訊、警察學長計劃，耆樂警訊的成員。

誇世代的年齡層令他更明白與不同年紀的人溝通都需要不同方式，例如對着少年警訊的成員時會視自己為一位老師，對他們說：「唔好走咗去先，過嚟呢邊傾下偈」；對着耆樂警訊的成員，就多與他們互動，向他發問，即使知道答案，仍假裝向他請教，過程中給予他們滿足感和成功感。

周觀法退休前從事金融業，需要經常與投資銀行員工共事，令他對金錢特別敏感，這個特質令他現時更出力向長者宣揚防騙知識，不願得知任何長者被騙一分一毫。為了能令記憶力較差的長者搵防騙口號牢記心中，進行活動時，他會不斷重覆防騙口號「停一停，諗一諗，問清楚，唔好亂信人」，參加者起初覺得法哥教育沉悶，但正是這種「強迫教育」導致長者容易入腦，下次再見到法哥時便主動重覆口號。