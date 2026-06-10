宏福苑｜警方廉署正式落案起訴7人及兩公司　涉誤殺詐騙等25宗罪

經深入調查及向律政司索取法律意見後，警方及廉署今日（10日）落案起訴7名人士及兩間公司合共25項控罪，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅。警方及廉署就大埔宏福苑大火成立的聯合調查小組，今日下午將就全面調查大火成因及該屋苑大維修工程懷疑涉及貪污等事宜的最新進展會見傳媒。



警方及廉署今日（10日）落案起訴7名人士及兩間公司合共25項控罪，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅。（資料圖片）

7名被起訴人士分別在宏福苑大維修工程期間擔當不同角色，包括工程顧問公司的董事及該公司聘用的註冊檢驗人員，以及工程總承建商的董事。兩間被起訴公司則分別為宏福苑大維修工程的工程顧問公司及工程總承建商。

兩宗案件今日下午在西九龍裁判法院提堂。警方及廉署聯合調查小組代表將於案件提堂後，在西九龍法院大樓地下會見傳媒，屆時《香港01》會轉播警方直播。

警方及廉署今日（10日）落案起訴7名人士及兩間公司合共25項控罪，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅。（資料圖片）

2025年11月27日及28日警方及廉署曾展開拘捕行動

警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（資料圖片/馬耀文攝）

較早前，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被警員帶往蝦尾新村入屋調查。（資料圖片/黃學潤攝）