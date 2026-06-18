端午節有600旅行團北上　旅遊業料受世界盃影響　出行人數或微跌

明日（19日）是端午節，連同之後的周末，打工仔最長可享連續3日假期，不少人或計劃北上。旅遊促進會總幹事崔定邦預計，明日有600團旅行團從香港出發，熱門目的地包括順德、南海等。惟他表示，由於世界盃賽事正在舉行得如火如荼，部份港人或選擇留家觀賽支持心水球隊，北上人數或受影響。



旅遊促進會總幹事崔定邦預計，明日或有600團旅行團從香港出發，熱門目的地包括順德、南海等。（湯致遠攝）

旅遊促進會總幹事崔定邦預計，明日或有600團旅行團從香港出發，熱門目的地包括順德、南海等。（資料圖片）

旅遊促進會總幹事崔定邦預計，明日有約600團旅行團從香港出發，比平時周五的出發團數增加約5成。他指，近期順德、南海等地舉行特色龍舟比賽，吸引不少旅客。另外近期天氣炎熱，不少旅行社舉辦「夏日避暑團」，到訪廣東省的廣寧及肇慶，欣賞自然景觀、特色建築等，網上預訂價錢約1,100元以上，反應亦理想。

不過，他指近期世界盃上演，不少港人或選擇留家觀看賽事支持心水球，預期今個假期的北上南下人數或較之前微跌。「例如可能一家三口，個老公話想睇波，就未必出門。」他又表示，近期陰雨連連，也可能影響港人出行意欲。

6月19日由香港前往廣州的高鐵班次，部分無法預訂。（中國鐵路12306）

6月19日由香港前往廈門的高鐵班次，部分無法預訂。（中國鐵路12306）

端午節出發高鐵北上短途班次 多剩候補車票或不接受預訂

另根據內地高鐵售票網站「中國鐵路12306」顯示，今次「小黃金周」的北上車票銷售情況，對比復活節及清明節長假期時，雖不至於一票難求，明日（19日）由香港前往廣州、廈門、南昌、肇慶等短途列車，許多班次已不接受預訂或僅剩候補車票；周六（20日）出發則仍有許多班次接受預訂。成都、長沙、桂林等，明日部份班次僅剩候補車票。