端午節｜運輸署料周日午後回港高峰　金巴及北上B線巴士候車較久

今個星期五（19日）為端午節公眾假期，不少打工仔連同之後的周六日（20日、21日），有三日連假。運輸署預計，端午節假期前後，各陸路口岸的人流及車流將顯著增加，星期日下午至傍晚時段將是回港高峰，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長。署方呼籲市民及早妥善計劃行程，預留充裕交通時間，盡量避免於繁忙時間出行。



5月25日佛誕假期翌日晚上，在港珠澳大橋口岸，有千人等待乘坐金巴回港。（資料圖片／歐陽德浩攝）

五月底佛誕假期翌日（5月25日，星期一），多個口岸出現人潮，部份往返各口岸的巴士路線更需延遲尾班車時間，疏導大量客流。周五（19日）端午節加上周六日，為連續三日假期的「小黃金周」，預計又有不少港人趁假期出行。運輸署表示，署方已督導本地及跨境公共運輸服務營辦商，在端午節假期前後加強服務，以方便本地市民和旅客出行。

其中，港鐵會在周四（18日）至周日，加強東鐵綫列車服務，高鐵在周五及周日則加開臨時列車車次往來香港西九龍站及指定內地站點。金巴、皇巴服務班次在人流最高峰時段，分別可加密至平均約每一分鐘及兩分鐘一班。各陸路口岸的專營巴士B線班次亦會提升至高於一般周末的水平。

運輸署預計，公共運輸服務包括金巴及專營巴士B線的等候時間或會較長，乘客應盡量避免於繁忙時間出行。署方又提醒，港珠澳自連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，口岸及附近道路在假期高峰時段的交通均十分繁忙，應盡量使用公共交通工具，提早計劃行程。

署方又提醒駕駛私家車出入境人士，落馬洲管制站及深圳灣口岸在端午節假期前後，會視乎現場交通情況，實施特別交通安排，以保障公共運輸車輛暢順地進入口岸。車流高峰時，私家車或需輪候通較長時間。