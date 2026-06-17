端午節｜醫管局轄下15間診所提供門診服務　名單地點一覽

醫管局指，端午節假期（19日）將有15間家庭醫學診所提供門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通流動應用程式或HA Go流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。



15間提供服務的家庭醫學診所：



醫管局發言人提醒市民，在假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。發言人強調，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

發言人並呼籲合資格人士及早接種流感及新冠疫苗，特別是高風險群組人士，減低自己和家人的感染機會，並降低感染後可能引致重症甚至死亡的風險。