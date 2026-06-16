端午｜港鐵加強東鐵及高鐵服務　經落馬洲站北上回程拍八達通減$6

【端午節／港鐵／北上消費／北上旅行】本周五為（19日）端午節假期，五天工作制僱員連同周末，享有3日連假，預計又有不少港人北上玩樂。港鐵今日（16日）公布，為配合佛誕假期長周末期間乘客北上出行需求，由本周四（18日）起，一連四日加密東鐵綫班次，同時加強高鐵香港段來往西九龍站及福田站列車服務。此外，乘客在佛誕期間北上，只要持成人八達通或樂悠咭坐東鐵往落馬洲站，並於指定深圳地鐵車站拍卡，同日經落馬洲站坐東鐵返港，出閘時可扣減車費6元。



端午節連假將至，港鐵6月16日公布加強部份綫路的服務。（資料圖片）

東鐵綫將於6月18日起，一連四日加強上午及晚上部份時段的列車服務。（港鐵圖片）

東鐵綫將於6月18日起，一連四日加強上午及晚上部份時段的列車服務。（港鐵圖片）

東鐵綫6.18至6.21加強早晚部份時段列車服務

本周五（19日）是端午節假期，五天工作制僱員連同周末，享有3日連假。港鐵為配合乘客端午節假期出行需求，東鐵綫將於本周四（18日）起，一連四日加強上午及晚上部份時段的列車服務，來回方向的列車班次均會加密，往羅湖／落馬洲站的班次，部份時段由10分鐘加密至約8.6分鐘一班車。

高鐵香港段在6月19日至6月21日期間，加強來往香港西九龍站及福田站的列車服務，每日最多加開11對列車。（資料圖片）

高鐵來往香港西九龍站及福田站列車加開班次

港鐵經與內地鐵路單位協調後，端午節及下周日（19日及21日）加強短途列車服務。其中於端午節加開11對往返香港西九龍站與福田站列車。長途服務方面，本周四（18日）亦加開一對來往香港西九龍站及北京西站的臥鋪列車。

乘客可查閲內地12306綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式，獲得高鐵的最新班次資訊。港鐵會密切留意各鐵路綫的營運情況，並因應情況實施客流管理措施，維持車站運作順暢。

由即日起至今年9月30日，乘客持成人八達通或樂悠咭經港鐵落馬洲站北上，於指定深圳地鐵車站拍卡，然後同日再經落馬洲站乘搭東鐵返港，出閘即可扣減車費6元。 （資料圖片）

端午坐東鐵落馬洲站北上 回程拍八達通減$6

港鐵又指，乘客由任何港鐵車站乘車往落馬洲站，在4個指定深圳地鐵站設有「優惠換領點」，再以同一張成人八達通或樂悠咭領取優惠，同日經落馬洲站乘搭東鐵綫，出閘即可扣減6元車費。

若乘客並非經落馬洲站北上，也可在深圳的「優惠換領點」領取優惠，只要同日經落馬洲站乘搭東鐵綫，亦可扣減3元車費，優惠至今年9月30日。

「優惠換領點」包括福田口岸站、福民站、會展中心站及深大站。（港鐵圖片）

指定深圳地鐵站︰

．福田口岸站（深圳地鐵4號綫）

．福民站（深圳地鐵4號綫）

．會展中心站（深圳地鐵1號綫）

．深大站（深圳地鐵13號綫）