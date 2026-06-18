未補價居屋9月起可出租　准許費約私樓月租21%　計算方式一文看清

房委會資助房屋小組委員會今早通過「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者，先導計劃將於今年9月推出，限3,000個名額。合資格出租單位的業主須持有單位10年以上，並須繳付出租准許費，約為私樓平月均租的21%。以今年首季差估署臨時數字估算，一個面積約35平方米（約376平方呎）的單位，港島、九龍、新界的居屋業主每月須付的准許費平均為3,500元、3,115元、2,310元。



為配合政府鼓勵生育目標，現有出租予綠表的計劃亦會擴展，符合「家有初生優先配屋計劃 」 資格且輪候公屋至少兩年的一般家庭，亦可參與。



房委會資助房屋小組委員會今早通過「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者，先導計劃將於今年9月推出，限3,000個名額。圖為居屋富榮花園。（資料圖片）

房協2018年以先導計劃方式推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許持有10年或以上房協資助出售單位的業主，毋須補價下將個別睡房出租予輪候公屋家庭，其後房委會加入計劃，並擴展至容許出租整個單位。截至今年3月底，簽署租約的個案有約673宗，當中633個為房委會資助出售單位，房協則有40個，現時有效租約有217份。

房委會資助房屋小組委員會今日通過優化現行出租計劃，並擴展至白表，建議由房協管理。現時計劃下，租戶須為輪候公屋至少三年的一般家庭，或輪候至少六年的非長者一人住戶。優化後，符合房委會「家有初生優先配屋計劃」 資格且輪候公屋至少兩年的一般家庭，亦可參與。

房委會資助房屋小組委員會今日（18日）通過「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者。 （資料圖片）

至於白表人士的出租計劃，只要房委會及房協資助出售單位的業主持有單位滿10年或以上，便可申請出租整個物業；租客則要符合新一期居屋白表申請資格，雙方需事先向房協申請「業主證書」及「租客證書 （白表）」，並可透過「業主及租戶資訊共享平台」或地產代理溝通及配對。

由於有3,000個的配額限制，簽署租約前，租客需向房委會或房協申請「提名證書」，房委會及房協會視乎剩餘配額數量，發出「提名證書」。 只有持「提名證書」的租客，才可與業主簽訂租約。簽署租約後兩周內，雙方須分別向房協遞交已簽租約的通知書。

成功出租單位租約為期兩年，包括「一年生約、一年死約」，租約首12個月屆滿後，任何一方有權向另一方給予兩個月通知終止租約。兩年租約完結後，租客倘仍符合白表資格，雙方可協商續約及重新議定租金。租約期內，若租客或租客證書上列明的家庭成員確認接受入住公屋、 甲類過渡性房屋、簡約公屋等，租客通知業主終止租約，毋須向業主補償。

房委會資助房屋小組委員會今日（18日）通過「未補價資助出售房屋出租計劃」擴展至合資格白表申請者。 （資料圖片）

至於業主出租單位予白表人士須繳付的出租准許費，房委會指，由於資助出售單位面積大部分與甲類及乙類單位相若，故准許費基礎參考兩類單位平均租金，再按單位屬資助性質提供「折上折」安排，即先將甲及乙類單位平均租金值乘70%，再將有關數額乘30%，得出每平方米出租准許費水平，最後乘以出租單位平方米，便是每月出租准許費金額。准許費每季收取一次。

甲類及乙類單位租金會以差估署一貫統計方式，按港島、九龍、新界劃分。以今年首季差估署臨時數字估算，一個面積約35平方米（約376平方呎）的單位業主，每月須付的准許費平均為3,500元、3,115元、2,310元。另外，如業主將單位出租予綠表人士，毋須繳交出租准許費。

房委會又指，今年首季全港估計有35萬名私樓租戶為合資格白表人士，而合資格出租的房委會及房協未補價單位約有36萬間，計劃的3,000個名額均只佔上述兩數約1%，認為「對私人市場的影響極微」。當局亦會密切監察計劃進展，必要時會作調整。