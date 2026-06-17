免補地價出租居屋、長者樓換樓9月接受申請　房委會冀交房協管理

房委會資助房屋小組委員會明日（18日）開會討論長者樓換樓計劃及免補地價出租居屋的安排。據了解兩項計劃將於9月推出，當局希望交由有相關經驗的房協管理。免補地價出租居屋名額有3,000個，租客要是合資格白表人士，須簽訂新計劃下的標準租約，並在兩周內通知房協，與現時房協為綠表人士提供的計劃相同。



房委會資助房屋小組委員會明日（18日）開會討論兩項涉及居屋的新租售安排。圖為私人參建居屋康山花園。 （資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會明日（18日）開會討論兩項涉及居屋的新租售安排。（資料圖片）

先導計劃為期兩年 名額3000個 業主須持有單位至少10年

長者樓換樓計劃及免補價向白表人士出租資助出售房屋的新措施，於去年《施政報告》首次提出。房委會資助房屋小組委員會明日（18日）將開會，討論有關安排。據了解，當局希望交由有相關經驗的房協管理。兩項計劃將於9月推出。

免補價出租資助房屋計劃據了解會以先導計劃形式推出，為期兩年，名額3,000個。業主須持有單位至少10年，並須每季交准許費，費用會按單位大小、同區租金等，按差估署徵收比率計算；單位須全間出租。

房委會資助房屋小組委員會明日（18日）開會討論兩項涉及居屋的新租售安排。圖為樓價較高居屋之一的居屋旺角富榮花園。(資料圖片)

只接受符合白表人士租住 簽標準租約後兩周內通知房協

租客需為是符合資格白表人士，可在網上平台或透過地產代理尋找租盤。業主與租客配對後須簽署計劃下的標準租約，並在兩周內通知房協。

至於長者業主樓換樓計劃，單位全部業主都需要為60歲或上，並須持有單位10年。業主可免補價在第二市場出售單位，但必須購買更小，或較為偏遠的單位。