房委會通過未補價居屋合法出租　限額3000個　白表者9月起可申請

房委會資助房屋小組委員會今日（18日）舉行會議，討論兩項資助出售房屋新措施，分別是「長者業主樓換樓計劃」及「未補價資助出售房屋—出租計劃」（白表）。主席張仁良會後表示，已通過兩項計劃，計劃由房委會協助管理，料今年9月內可接受申請，限額3,000個，希望可以防止、制止黑市非法出租公共房屋。



香港房屋委員會。 (資料圖片)

張仁良表示，在今日的會議上，委員會通過2026/27年度公屋編配估算，以及2025年施政報告公布的兩項計劃，分別是「長者業主樓換樓計劃」，及「未補價資助出售房屋—出租計劃」（白表）。兩項計劃由房委會協助管理，料今年9月內接受申請。

他表示，兩個計劃希望打破未補價資助出售單位的出租及出售限制，全方位活化現有房屋資源，除了為中、低收入家庭提供更多租盤選擇外，亦可加強居屋流轉，並能協助年長業主安享晚年。

業主如欲出租未補價資助出售單位，需支付一筆准許費。張仁良指出售房屋需補地價，如未補地價而想出租，政府希望收回資助費用，故設有准許費。他又說，計劃令業主可名正言順、合法地出租居屋，令業主可能「瞓覺好啲添，唔使擔驚受怕」，希望可以防止、制止黑市非法出租公共房屋。

香港房屋委員會主席張仁良。（資料圖片）

有關計劃限額3,000個單位，張仁良認為，即使只有3,000個，但因供應增加，相信對市場租金有幫助，而可申請計劃的必須為白表人士。他又指，合資格申請者有36萬個，故在整個過程中，房委會將審視計劃供應量、受歡迎程度、審批時間等，以檢視計劃是否仍有改善空間。

至於准許費計算方法，張仁良指該批未補價資助出售單位價格約為市價七成左右，政府會將其中三成資助抽走，應會與市場同類型單位，即甲、乙類單位看齊，料新界地區單位約2,000多元，市區則約3,000多元。

張仁良又指，計劃能增加資助房屋流通量，又認為「其實計返個租金唔係太貴」，指新界地區租金在1萬以下，約8,000、9,000元，市區則約萬餘元，認為對於正在申請白表及輪候白表的市民來說， 計劃有助他們改善居住環境。他又指整個安排「so far so good（到目前為止一切順利）」。