2026香港車博會開鑼　孫東︰河套香港園區為內地車企帶來發展商機

「2026香港車博會」今日（18日）舉行，多名政府官員出席開幕儀式及論壇，其中行政長官李家超致辭時表示，政府正全力編制香港第一個五年規劃，為未來5年的經濟和社會發展指明方向。



律政司副司長張國鈞則指，內地車企加速「走出去」的同時，也必須正視愈發複雜的國際監管環境，而香港的法律、會計、金融等專業團隊能幫助企業預先規劃、管控風險；創科局局長孫東亦指，河套香港園區和新田科技城為核心的創科引擎，將可為內地新能源汽車企業帶來重大的發展商機。



車博會吸引多間內地車企參展，其中百度表示，蘿蔔快跑將會積極探索參與北部都會區跨境自動駕駛服務，同時探索更多與本地公共交通營運商合作的機會。瑞汽車則展示全新車款，並首度曝光第二代智能交互系統。



2026國際汽車及供應鏈博覽會（香港）6月18日在亞博館舉行。（大會提供圖片）

2026國際汽車及供應鏈博覽會（香港）6月18日在亞博館舉行。（大會提供圖片）

行政長官李家超6月18日在2026國際汽車及供應鏈博覽會（香港）開幕禮致辭。（政府新聞處圖片）

特首李家超致辭：國家汽車產業發展繼續領跑世界

2026香港車博會今日在亞博館舉行，行政長官李家超開幕致辭表示，世界面對地緣衝突複雜多變，保護主義影響廣泛，能源價格波動，產業鏈安全受損，汽車產業面臨國際競爭加劇、市場秩序變化、全球化佈局改變等多重挑戰，而國家汽車產業發展繼續領跑世界，已成為全球第一大汽車出口國，新能源汽車實現跨越式發展，自主品牌競爭力顯著增強，出口量持續增加，產銷規模穩居全球前列。

李家超又指，國家十五五規劃指出，發展壯大新興產業，加快新一代智慧網聯新能源汽車等戰略性新興產業發展，因地制宜建設各具特色、優勢互補的戰略性新興產業集群，着力打造一批成長潛力大、技術含量高、滲透領域廣的新興支柱產業。

行政長官李家超6月18日出席香港車博會。圖示（左七起）外交部駐香港特派員公署副特派員花有、特首李家超、中聯辦副主任張勇、中國機械工業聯合會會長徐念沙，以及其他嘉賓主持開幕禮。（政府新聞處圖片）

李家超︰與業界同心協力吸引全球汽車企業落戶香港

李家超並指，香港主動服務和融入國家發展大局，政府正全力編制香港第一個五年規劃，為未來5年的經濟和社會發展指明方向，香港會把握科技革命和產業變革帶來的機遇，對接國家建設現代化產業體系的發展，為科技強國建設貢獻力量。

李家超提到，引進重點企業辦公室已成功吸引超過120家重點企業落戶香港，包括新能源、智能駕駛、人工智能相關的企業，與發展日行千里的汽車企業並駕齊驅，發揮聯乘效應，政府期待與業界同心協力，吸引全球汽車企業選擇香港作為發展基地。

律政司副司長張國鈞6月18日在香港車覽會的汽車供應鏈全球化戰略論壇致辭。（政府新聞處圖片）

律政司副司長張國鈞︰本港法律、會計、金融等能幫助車企管控風險

律政司副司長張國鈞在論壇上致辭時表示，全球智能電動汽車產業正處於黃金發展期，國家更居於領先地位，動力電池、智能座艙、車規級芯片等一系列相關產業協同並進，形成由頭部車企帶動上下游企業抱團出海生態協同模式，惟產業在加速「走出去」的同時，也必須正視愈發複雜的國際監管環境。

張國鈞指出，出口管制與貿易限制持續升級，部份國家限制網聯汽車的進口和銷售，嚴格審查產業供應鏈，並將成為長期的新常態，同時數據安全和個人私隱保護日益受到關注，惟智能汽車涉及地理位置、人臉影像等敏感數據，因此企業必須格外留意各地對於數據存儲、跨境流動等方面的要求。

張國鈞又指，面對跨法域及多層次的合規挑戰，國際化專業服務的作用就顯得尤為重要，無論是出海籌備階段的公司架構設計，擴張階段的稅務優化、多元融資，或是發展階段的爭議解決，香港的法律、會計、金融等專業團隊能幫助企業預先規劃、管控風險。

創科局局長孫東6月18日在香港車覽會的創新科技發展及應用論壇上致辭。（政府新聞處圖片）

孫東︰河套香港園區為內地新能源車企帶來重大商機

創科局局長孫東在論壇上致辭時表示，智能駕駛是當今汽車產業發展的新趨勢，港府積極打造合適的應用場景，引進專項政策完善智慧交通規劃，全力推進香港城市環境下的自動駕駛測試，期望透過優化法規和協同車路基礎設施，落實智慧出行方案，推動智慧交通發展。

孫東又指，國家新能源汽車品牌愈做愈強，車企積極開拓國際市場，香港作為超級聯繫人和超級增值人，具有一國兩制下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，加上與國際接軌的規則標準和市場化優勢，是內地車企出海的最佳窗口。

孫東並指，十五五規劃明確支持加快北部都會區建設，以河套香港園區和新田科技城為核心的創科引擎，將可為內地新能源汽車企業帶來重大的發展商機。

蘿蔔快跑連續兩年亮相展會，並展出第六代自動駕駛車RT6。（蘿蔔快跑圖片）

百度蘿蔔快跑︰探索更多與香港公共交通營運商合作的機會

百度公布，旗下蘿蔔快跑為首家獲得港府發牌的自動駕駛車輛測試參展商，已連續兩年亮相展會，並展出第六代自動駕駛車RT6。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌及立法會航運交通界議員林銘鋒今日到展區參觀，了解蘿蔔快跑目前在香港的測試進度、智慧出行解決方案及最新技術。

陳恒鑌表示，本港面對司機高齡化問題，正需要自動駕駛的切入，期望未來用適合的方式在指定區域試行營運，令自動駕駛車輛成為現有交通的補充工具。林銘鋒則指，自動駕駛是點對點服務，有助解決司機短缺及勞動人口老化問題，希望盡快實現商業化運營，讓市民享受到自動駕駛帶來的益處。

百度又指，蘿蔔快跑將會積極探索參與北部都會區發展及跨境自動駕駛服務，引入多情景自動駕駛測試及應用，同時探索更多與本地公共交通營運商合作的機會，持續深化在香港的研發與部署，助力香港成為全球自動駕駛技術創新與商業化的標杆城市。

百度蘿蔔快跑早前在數碼港測試自動駕駛車輛。（百度提供圖片）

百度副總裁︰自動駕駛車輛已適應香港的右舵左行規則

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，蘿蔔快跑的自動駕駛車輛在港測試超過一年，測試區域由最初的機場島，逐漸拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區，目前已適應香港的右舵左行規則，在多種複雜場景實現安全平穩運行。

楊楠又指，在香港的測試讓公司積累豐富經驗，為後續開拓海外市場奠定堅實基礎，這與香港《施政報告》中「推動業界以香港平台開拓海外，尤其右舵市場」的部署高度契合，因此將充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，持續推動自動駕駛技術走向更廣闊的全球市場。

奇瑞汽車（CHERY）舉行品牌發布會，圖為奇瑞國際業務事業群執行副總經理陳春青。（奇瑞汽車圖片）

參展商奇瑞汽車︰正升級至「全球AI科技公司」

今年香港車博會吸引了多間內地車企參展，包括一汽、東風、上汽、廣汽、奇瑞、江淮、吉利、比亞迪、零跑、賽力斯、蔚來等。其中奇瑞汽車（CHERY）展示全新車款，並首度曝光第二代智能交互系統，同場更設有機械人及機械狗互動演示區。

奇瑞汽車指，正構建AI生態，升級至「全球AI科技公司」，其首款旗艦車LUXEED V9（智界V9）擁有6,033升超大艙內空間，二排配備雙零重力旋轉座椅、舒躺模式、機械按摩等配置，並搭載電磁熱控壓鑄技術、超高強度側門防撞梁、13個全維包裹安全氣囊，其防護系統會在碰撞前提前座椅回位，安全帶同步收緊。