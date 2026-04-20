貿發局智慧照明博覽及春季燈飾展揭幕　匯聚約900間參展商

由香港貿易發展局主辦的第三屆智慧照明博覽及第17屆香港國際春季燈飾展今日（20日）起一連四天在灣仔會展舉行。今屆兩展以「智照綠色未來」為主題，首度推出「光影研究所」，展示創新與可持續照明趨勢。



由香港貿易發展局主辦的第三屆智慧照明博覽及第17屆香港國際春季燈飾展今日（20日）起一連四天在灣仔會展舉行。（貿易發展局）

今屆兩展匯聚約900間參展商，新展商來自荷蘭及越南。貿發局副總裁古靜敏表示展覽雲集業界龍頭，包括曾於世界盃、世博會登場，LED 顯示屏出口額連續16年全國第一的艾比森（Absen），以及為紐約時代廣場提供超過六成螢幕的上海三思，形容參展陣容非常鼎盛。她說今年全新設立的「智慧商顯與舞台聲光專區」，帶來文化旅遊、演藝相關的燈具與設備，促進跨行業交流與合作。

由香港貿易發展局主辦的第三屆智慧照明博覽及第17屆香港國際春季燈飾展今日（20日）起一連四天在灣仔會展舉行。（貿易發展局）

今屆智慧照明博覽及春季燈飾展的展商針對四大照明趨勢，包括智慧照明、環保照明、娛樂照明及健康照明。隨着人工智能技術日趨成熟，照明產品的角色已不再局限於基本照明功能，而是結合設計、美學、健康、個人化體驗及可持續發展。

由香港貿易發展局主辦的第三屆智慧照明博覽及第17屆香港國際春季燈飾展今日（20日）起一連四天在灣仔會展舉行。（貿易發展局）

根據Statista的資料，全球智慧照明市場的規模將於2030年達到440億美元。國際能源總署3月的分析亦指，第二波LED轉型浪潮即將到來，當中在非洲、中南美洲及亞太地區（不包括印度及中國內地），LED的普及率相對較低。僅在住宅領域，全球仍有約30%的燈具尚未升級，故為高效能的LED技術創造機遇；同時產品壽命約為10至15年、佔全球住宅用戶燈具近15%的早期LED產品正陸續達到壽命終點，被視為為高效率、甚至更智能的系統燈具創造機會。