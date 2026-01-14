渣打馬拉松博覽會今開幕免費入場　增號碼布核查站嘟晶片防取錯

為期4天的「渣打香港馬拉松博覽會2026」今日（14日）於啟德體藝館揭幕，攤位數目按年增逾25%，並首次邀得海外馬拉松主辦單位參展，冀進一步推動馬拉松經濟，促進香港的盛事經濟效益。博覽會今年亦增設大型打卡裝置和遊戲攤位，讓跑手及市民可以拍照留念。



因應上屆有內地選手出現調亂號碼布，而遭取消資格事件，今年大會在場內增設號碼布查核站，方便在跑手領取跑手包後，即時核對號碼布晶片上的資料。



為期4天的「渣打香港馬拉松博覽會2026」今日於啟德體育園內的啟德體藝館開幕，公眾人士可免費入場。（廖雁雄攝）

去年首屆博覽會同樣在啟德體育園舉行，吸引逾11萬人次到場，包括前來領取跑手包的跑手及公眾人士，帶動場館及周邊地區的人流與消費。有見去年參展商銷情理想，博覽會今年增加攤位的面積規模，讓參展商可以開拓更多商機，支持香港體育產業的發展。

博覽會今年增加攤位的面積規模，讓參展商可以開拓更多商機，支持香港體育產業的發展。（廖雁雄攝）

博覽會今年首次邀請海外馬拉松主辦單位參展，包括深受歡迎的黃金海岸馬拉松及Amazing Thailand Marathon Bangkok，為本地跑手提供更多海外賽事資訊，令活動成為國際馬拉松運動的交流平台，展現香港作為亞洲國際盛事之都的魅力。

「渣打香港馬拉松博覽會2026」獎牌。（廖雁雄攝）

為期4天的「渣打香港馬拉松博覽會2026」今日於啟德體育園內的啟德體藝館開幕，公眾人士可免費入場。（廖雁雄攝）

博覽會今年亦增設多個大型打卡裝置和遊戲攤位，讓跑手及市民可以拍照留念。（廖雁雄攝）

博覽會今年亦增設多個大型打卡裝置和遊戲攤位，讓跑手及市民可以拍照留念。（廖雁雄攝）

為進一步提升入埸人士的體驗，博覽會今年亦增設多個大型打卡裝置和遊戲攤位，讓跑手及市民可以拍照留念，並以有趣的互動方式感受運動樂趣。其中備受歡迎的「跑手牆」首次加入「躍動少年跑」的跑手名單，讓不同年齡層的跑手都能在博覽會中留下專屬回憶。同時，大會於場內增設號碼布查核站，方便跑手領取跑手包後，即時核對號碼布晶片上的資料。

大會於場內增設號碼布查核站，方便跑手領取跑手包後，即時核對號碼布晶片上的資料。（廖雁雄攝）

大會於場內增設號碼布查核站，方便跑手領取跑手包後，即時核對號碼布晶片上的資料。（廖雁雄攝）

「渣打香港馬拉松博覽會2026」 詳情

日期：2026年1月14至17日 （星期三至六）

時間：星期三至五 下午3時至晚上9時 星期六 上午9時至下午4時

費用：全免

地點：啟德體育園 – 啟德體藝館 (香港九龍承啟道 38-39 號)

交通：

1. 港鐵： 於啟德站或宋皇臺站下車後，步行約5至10分鐘，前往啟德體育園。 如前往啟德體藝館，啟德站最為便利

2. 巴士：啟德體育園周邊共有三個主要交通交匯處，分別為九龍城轉車站（亦稱富豪東方 酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達 60 條路線將途經啟德體育園附近的巴士站

3. 渡海小輪：訪客可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德體育園

