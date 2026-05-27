職安健創科博覽｜創科融入職安健　即睇三大重點及七大主題

當AI與創新科技逐步滲透日常生活與工作場景，生產力得到提升之餘，職業安全健康（職安健）領域同樣迎來深刻變革。由職業安全健康局與勞工處舉辦的「職安健創科博覽」將於6月2日至3日，於香港會議展覽中心1C展覽廳盛大舉行。展覽免費入場，市民能近距離認識和體驗最新科技如何全面提升我們的生活及工作質素。以下率先拆解博覽三大重點活動及七大科技主題！



逾百展商雲集 七大主題科技全面覆蓋

今年博覽規模再創新高，匯聚超過100間來自本地、大灣區、德國、新加坡、韓國等機構參展，展出最新職安健科技及產品。展覽內容十分豐富，當中包括人工智能（AI）的預防性應用、智能個人防護裝備與穿戴式及外骨骼裝備、機械人及無人機的應用、應對極端天氣與熱壓力、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）及混合實境（MR）沉浸式訓練、物聯網與大數據分析及雲計算應用，以及人工智能與數碼科技在健康領域的應用，可謂一應俱全。

博覽中將展示不同提升職安健水平的應用。（上屆活動相片）

在眾多展品中，有三大備受矚目的科技應用方向，例如智能系統融入個人防護裝備（如安全帽、安全帶），透過感應器即時監測工人位置、安全帶佩戴情況，以及高處墮下的風險等高危作業狀況；穿戴式外骨骼裝備則針對長期重複勞動及重物搬運可能引致的職業勞損，減輕工人身體負荷；及利用溫控背心及熱壓力管理平台，降低中暑風險等。這些已可落地的設計方案，反映職安健水平已由傳統安全合規要求，進一步走向科技化、數據化及預防式管理的新階段。

重點一：互動分享區 創新科技融入工作實況

本屆博覽特設「互動分享區」，參展商將攜同展品示範，讓大家與專家即時互動交流。透過這種即看、即問、即學的形式，參觀者可更深入了解各項科技在不同工作場景中的具體運用方式。

重點二：職安健創科研討會 探討AI落地應用與身心健康

除展覽外，「職安健創科研討會」同樣不容錯過。大會邀請國際與本地職安健專家同台分享，從實務經驗到前瞻見解一應俱全，並展示多項已成熟落地的應用案例。

在公共服務和公用事業範疇，講者會分享如何透過AI遙距監測系統、無人機及機械人技術，有效提升工程管理及前線作業安全。而在與市民網購生活息息相關的物流及運輸領域，則會展示AI與自動化系統在貨物處理流程及道路駕駛安全方面的實際應用。

值得一提的是，研討會亦特別關注大眾日益重視的心理健康議題，深入探討創新科技與身心健康範疇，闡述AI主導的職安健策略部署，以及AI在情緒分析與睡眠偵測方面的應用，從而全面改善職場健康管理水平。

重點三：職安健創科大獎 匯聚學界及公眾創意

活動期間將舉辦第二屆「職安健創科大獎分享會及頒獎禮」。這個大獎旨在鼓勵小學、中學、大專學生和公眾構思創科項目，以應對各行業的職安健問題，共同建立更安全健康的職場。

今屆賽事反應熱烈，接獲超過200個參賽項目，入圍作品極具創意，當中包括智能安全裝置、人工智能應用程式、遙控與機械人技術及健康監測等。這些充滿民間智慧的優秀作品亦會於博覽中公開展出，讓大眾親身感受學界與公眾如何運用科技應對未來的安全挑戰。

科技發展與你我生活息息相關，構建更安全、更健康的社會離不開大眾共同參與。「職安健創科博覽」絕對是親身接觸最新安全及健康科技的絕佳機會，立即報名參觀，一起體驗科技帶來的改變！

活動詳情：

日期：2026年6月2日至3日（星期二至星期三）

時間：上午9時至下午6時

地點：香港會議展覽中心1C展覽廳

免費登記入場：https://oshexpo.hk/osh-inno-expo/registration

（資料由客戶提供）