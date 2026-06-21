捐血人數十年跌近三成　紅十字會：取消舊制中七影響入校招募變難

捐血人數有下跌趨勢，由2014年約16.8萬人跌至2025年約12.2萬人，跌幅近三成。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，近年出生率下跌，自2011至2012年起捐血人數現跌幅，料因預科學制改為三三四學制，取消中七後年滿16歲、即符合捐血條件的學生人數減少，令中心在校招募學生捐血更為困難。



他提及中心目標每日收集650袋血液，全年收集21萬至22萬袋，亦期望首次捐血者達每年2萬，即全年總收集量10％，呼籲年輕人捐血。



捐血人數有下跌趨勢，由2014年約16.8萬人跌至2025年約12.2萬人。（梁鵬威攝）

綜合醫衞局及紅十字會輸血服務中心資料，過去11年捐血人數由2014年約16.8萬人，跌至2025年約12.2萬人。其中年輕人的捐血比率較低，16至20歲捐血者佔比最低，佔4.19%，21至30歲的捐血者佔11.29%；最多是41至50歲捐血者，佔28.93%。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，自2011至2012年起年輕人捐血比率下跌，料因2009年起預科學制改為三三四學制，取消中七後年滿16歲、即符合捐血條件的學生人數減少，令中心在校招募學生捐血更為困難。加上大學生常於不同地點上課，即使在校內設捐血站，學生未必途經該處。他指，近年出生率下跌，疫情後年輕人減少參與社會義務工作，各種因素導致年輕人捐血比率下跌。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣。（梁鵬威攝）

中心將繼續宣傳，提高市民對捐血的認知和參與程度，目標每日收集650袋血液，全年收集21萬至22萬袋，首次捐血者達每年2萬，即全年總收集量10％。

他解釋，收集目標參考往年數據，以及向醫院查詢用血數字，包括近期會否進行更多移植手術等，以判斷血液儲存量足夠與否。他稱，最理想的血液儲存量是足以應付10日用量，若只有5至6日儲存量，代表血庫緊張。

他指年輕人普遍身體較健康，呼籲更多年輕人結伴或與家人前往捐血，使其成為定期捐血者的機會亦更大。