大埔宏福苑五級火｜市民捐血助傷者　荃灣現人龍　多區預約額爆滿

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，不少市民今日（27日）自發前往紅十字會捐血站捐血，盼能出一分綿力救助傷者，荃灣捐血站亦出現排隊人龍，多區預約捐血名額亦已爆滿。有女生轉述捐血站職員指，目前血庫充足，市民毋須一窩蜂前往捐血，呼籲可於聖誕節及新年等大時大節捐血助人。



網民對捐血善舉紛紛大呼感動，「今日喺荃灣捐血站見到勁多人排隊，有啲想喊」、「香港人有愛，排隊捐血」、「我愛你啊，香港人，捐血站嘅同事加油」。



不少市民今日（27日）自發前往紅十字會捐血站捐血，盼能出一分綿力救助宏福苑五級火傷者。（Threads@shujaisun）

不少網民今日於Threads發文分享自發捐血救助宏福苑五級火傷者，紅十字會荃灣大河道捐血站出現長長排隊人龍。有網民指出，大埔太和路捐血車、銅鑼灣捐血站、灣仔捐血站、觀塘捐血站預約已滿。

市民排隊捐血 助宏福苑五級火傷者

有捐血者轉述觀塘捐血站職員反映，「好多中心如現場等候都需時2-3小時」，呼籲市民可先預約及留意最新消息。

有市民自發捐血救助宏福苑五級火傷者。（Threads@benjichiang）

捐血站人頭湧湧。（Threads@benjichiang）

市民自發捐血。（Threads@knc_404）

荃灣捐血站現排隊人龍。（Threads@wish.closet_witch）

網民籲：毋須一窩蜂捐血

有女生轉述銅鑼灣捐血站職員反映，「依家暫時血庫充足，足夠應付今次大埔火災，所以暫時都唔太需要walk in捐血」，又強調「血係會過期，所以都唔好依家一窩蜂咁捐晒，令到之後反而會唔夠血用，醫護預計大節（聖誕/新年）左近時間通常會比較缺血」。

有網民貼出「常見暫緩捐血原因」資訊提醒，近期或正在服用抗生素等藥物、一周內曾接受口腔治療、3個月內曾紋身或紋眉等等的人暫不適合捐血。

有女生轉述捐血站職員指，目前血庫充足，市民毋須一窩蜂前往捐血，呼籲可於聖誕節及新年等大時大節捐血助人。（Threads@lauranie）