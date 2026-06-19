端午節｜京東MALL開幕第二日逼爆限人流　數百人排隊等候入店掃貨

【京東／京東MALL／618購物節／端午節】內地電商京東集團的首間香港實體店京東MALL，昨日（18日、即內地「618購物節」）在灣仔華潤灣景中心大廈開幕。今日（19日）是端午節假期，加上歷經連日暴雨後終於放晴，吸引大批市民前往「掃貨」。截至下午約4時，店內已被大批顧客「逼爆」，同時有數百人在排隊等待進店，龍尾已延伸至會展站旁海港中心的行人天橋，店方需實施人流管理，限制入場人數。



2026年6月19日下午約4時，有數百人在排隊等待進店，人龍延伸至會展站旁海港中心的行人天橋。（京東提供圖片）

2026年6月19日下午約4時，京東MALL內擠得水泄不通。（京東提供圖片）

京東首間香港實體店昨開幕 佔地三萬平方呎

內地電商京東集團首間香港實體店京東MALL，昨日（18日、618購物節）開幕，店舖位於灣仔華潤灣景中心大廈二樓全層，面積約三萬平方呎，出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插，涵蓋內地及外國知名品牌，包括SONY、DJI大疆、小米、格力及樂聲牌等。

2026年6月19日下午約4時，京東MALL內擠得水泄不通。（京東提供圖片）

2026年6月19日下午約4時，京東MALL實施人流管理，限制入場人數。（京東提供圖片）

數百人排隊等待進店 店方實施人流管理

今日（19日）是端午節假期，本港歷經長約一周的雨天後，終於漸轉天晴，大批市民下午到京東MALL探店。據了解，截至今午約4時正，店內已擠得水泄不通，同時有數百人在排隊等待進店，人龍延伸至會展站旁海港中心的行人天橋，店方實施人流管理，限制入場人數。

2026年6月19日下午約4時，京東MALL實施人流管理，限制入場人數。（京東提供圖片）

2026年6月18日早上10時京東MALL開幕，當時店外已有數十人排隊等待「掃貨」。（京東提供圖片）

京東︰昨日開幕首小時客流量已破萬

京東公布，京東MALL灣仔店昨日開業首小時客流量已破萬，單日單店銷售額創香港同類型電器零售商場紀錄；至於去年收購的佳宝超級市場方面，灣仔分店已在6月13日開業，香港門店突破100間，銷售額同比增逾52%。