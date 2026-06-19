端午節｜廣州客登橋咀島捉螃蟹稱貪玩　另有人觀光兼響應執垃圾

今日是端午節，橫跨周六日共有三日假期，不少內地旅客趁短假來港旅遊，到訪熱門景點西貢橋咀島，不過，人流相較五一黃金周首日少約一半。記者下午兩時到現場視察，逗留約一小時，未見大多旅客有違規行為，僅有一名來自廣州的遊客在沙灘並放入膠樽。他稱未知道後續如何處理，純粹「捉得好玩」，其後可能放生。另有內地旅客登島後，除在海邊散步，亦順道執垃圾，「又冇乜點嘅，支持環保。」



來自廣州的張先生捉了螃蟹並放入膠樽。（鄧倩螢攝）

來自廣州的張先生捉了螃蟹並放入膠樽。（鄧倩螢攝）

有旅客搭起帳篷生火煮食 另有人捉螃蟹

下午兩時多，西貢橋咀島只有約100名旅客，不少人在海邊散步。有漁護署職員在海上巡邏，提醒下水市民不要踐踏珊瑚；另有環保團體成員在現場觀察。

記者逗留約一小時觀察，太多旅客未有違規行為，不過，仍發現有人搭起帳篷生火煮食。另外，來自廣州的張先生捉了螃蟹並放入膠樽。被問及為甚麼要捉螃蟹，他指在內地社交平台「小紅書」看到有人在橋咀島捉了很多小生物，「就是還蠻好玩的」。

至於如何處理捉到的螃蟹，他稱「不知道」，純粹「捉得好玩」，其後可能放生。

有漁護署職員在海上巡邏，提醒下水市民不要踐踏珊瑚。（鄧倩螢攝）

下午兩時多，橋咀島只有約100名遊人。（鄧倩螢攝）

漁護署正就將橋咀指定為海岸公園展開公眾諮詢

目前，在橋咀島捉螃蟹或拾貝殼並未有違法，因島上的熱門景點如連島沙洲、橋頭和廈門灣石灘並不屬郊野公園、海岸公園及康文署泳灘範圍，故不受相關法例保護。

漁護署已建議將橋咀東西兩側的珊瑚區，包括連島沙洲，指定為海岸公園，現正展開公眾諮詢，爭取在明年年中前完成立法。

內地廣東客觀光順道撿垃圾：支持環保

也有旅客在到訪橋咀島後，自覺要清理好垃圾。來自廣東省江門市的簡先生與小朋友一起拿着大膠袋執拾垃圾，他們向記者展示半滿的膠袋，垃圾以膠樽為主。他們原先到橋咀島只打靠觀光，下船時看到有人拿着垃圾袋，於是上前了解，對方給予一個膠袋，稱可以幫忙執拾，於是他們便一邊在島上散步，一邊撿垃圾，「又冇乜點嘅，支持環保。」