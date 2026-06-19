端午節｜旅客熱點西貢也有龍舟比賽　北京客安排西貢全體驗兼應節

今日（19日）是端午節，全港不少地方也有節慶活動，西貢區有「龍舟競渡嘉年華2026」，吸引不少人前來，當中以本地人為主，但亦有來自北京的遊客特地到西貢感受節日氣氛，更安排了全日活動，「香港有很多很好玩的活動，來了就要體驗一下。」



今日（19日）是端午節正日，西貢區設「西貢區龍舟競渡嘉年華2026」，吸引不少人流。（鄧倩螢攝）

今日（19日）是端午節正日，西貢區設「西貢區龍舟競渡嘉年華2026」，吸引不少人流。（鄧倩螢攝）

今日（19日）是端午節正日，西貢區設「西貢區龍舟競渡嘉年華2026」，吸引不少人流。（鄧倩螢攝）

除了龍舟比賽外，西貢碼頭附近還設有很多攤位，以及有歌舞表演，吸引不少人流，令碼頭一帶熱鬧非常。

北京客早上看龍舟競渡、下午出海、晚上再夜釣

北京客孫先生來港工作了一個月，在網上看到今天西貢有端午節活動，故特地趁放假前來感受節日氣氛。他安排了全日的活動：先觀看龍舟比賽，下午會坐船出海、遊覽不同地質公園，晚上若有時間則會進行夜釣，預計全日會花費數百元，「香港有很多很好玩的活動，來了就要體驗一下。」

來自北京的孫先生安排了全日的活動，「香港有很多很好玩的活動，來了就要體驗一下。」（鄧倩螢攝）

一家三口西貢感受節日氣氛 午飯後便離開因太熱

現場亦有很多本地人參與節慶活動。司徒先生夫婦帶兒子到攤位附近進行舞獅表演，這是他們第一次在端午節到西貢參與活動。兒子表演完後，他們也會在西貢稍作停留，感受節日氣氛。不過，司徒先生稱，午飯後不久便會離開，「天氣太熱喇」。

司徒先生夫婦帶兒子到攤位附近進行舞獅表演。（洪戩昊攝）

姚先生一家到場支持他扒龍舟。（洪戩昊攝）

龍舟比賽健兒姚先生指，昨日黑雨雨勢滂沱，今日沒雨已很不錯。他每年也會參加龍舟比賽，今早六時已到西貢準備，之後會進行數場比賽，預計於中午完成賽事。他表示，完賽後會按照傳統，與隊友一起吃海鮮，預算3、400元。