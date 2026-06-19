端午節｜逾百宏福苑街坊應節包千隻糉　主辦方冀活動助推社區重建

義能聯合會昨日（18日）起一連兩日在大埔「宏福客廳」舉辦「端午節 ‧ 親手整西米甜品糉」社區共聚活動，吸引逾百名宏福苑街坊、家人及義工參與，合共包製過千隻西米甜品糉。「宏福客廳」助理總監葉永軒表示，看見不少街坊願意花時間教導另一名街坊，就是社區重建的第一步。



義能聯合會昨日（18日）起一連兩日在大埔「宏福客廳」舉辦「端午節 ‧ 親手整西米甜品糉」社區共聚活動，吸引逾百名宏福苑街坊、家人及義工參與。（義能聯合會提供）

不少街坊笑言，小時候看過家人包糉，自己卻從未動手嘗試，如今終於有機會「露兩手」。有份參與的居民張女士表示：「沒想過自己可以親手包出這麼精緻的糉，更可以與兒子一同分享，這種感覺很溫暖。」

義能聯合會表示，未來宏福客廳將持續舉辦各類輕型社區活動，鼓勵更多街坊加入義工行列。負責統籌是次活動的義能聯合會行政主任、宏福客廳助理總監葉永軒補充，端午節包糉不是甚麼麼大型活動，但眼見街坊願意花時間教另一個街坊，形容「這種微小的互動就是社區重建的一步。」

義能聯合會昨日（18日）起一連兩日在大埔「宏福客廳」舉辦「端午節 ‧ 親手整西米甜品糉」社區共聚活動，吸引逾百名宏福苑街坊、家人及義工參與。（義能聯合會提供）

宏福客廳營運總監、義能聯合會營運總監李嘉敏表示，活動選用西米甜品糉而非傳統糉，是因為街坊已收到不少傳統糉子，加上不少長者因風濕問題不宜食用糯米，所以改用西米為材料，讓不同年齡、不同身體狀況的街坊都能一起感受節日氣氛。

義能聯合會昨日（18日）起一連兩日在大埔「宏福客廳」舉辦「端午節 ‧ 親手整西米甜品糉」社區共聚活動，吸引逾百名宏福苑街坊、家人及義工參與。（義能聯合會提供）

義能聯合會昨日（18日）起一連兩日在大埔「宏福客廳」舉辦「端午節 ‧ 親手整西米甜品糉」社區共聚活動，吸引逾百名宏福苑街坊、家人及義工參與。（義能聯合會提供）