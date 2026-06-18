宏福苑聽證會第5輪6.22起舉行 聽取專家就起火和火勢速蔓延證供
撰文：石國威
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就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會將於下周一（22日）至下周四（25日）進行第五輪共三場聽證會。有關方面指，委員會會在第五輪聽證會聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供，中環展城館現場設有廣東話、普通話和英語即時傳譯，委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。
▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼
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第五輪共三場聽證會分別於下周一（22日）、下周三（24日）及下周四（25日）的上午十時至下午一時，以及下午二時十五分至四時三十分，在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳進行。
委員會會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供，部分作供會以英語進行。展城館現場設有廣東話、普通話和英語即時傳譯。委員會將適時於其網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。
▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼
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約一半名額會優先分配予宏福苑居民
聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。為能讓更多公眾人士出席旁聽，聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。
▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼
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立獨立委員會審視大埔宏福苑火災的事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於去年12月19日正式展開工作。委員會第一輪聽證會由3月19日開始直至4月2日，聽取法律團隊的開場陳詞和證人的口述證供，其中將包括宏福苑居民的口述證供。
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