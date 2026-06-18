宏福苑訛騙案　被指曾為黃俠然隱藏60萬元男商人　再求保釋被拒

大埔宏福苑所涉的串謀訛騙案，案中一名被指曾協助鴻毅董事黃俠然隱藏約60萬元現金的男商人，及被控洗黑錢的鴻毅女助理經理，今（18日）到西九龍法院申請8天保釋覆核，其中男商人拍攝錄影會面遭威嚇，會爭議自願性。總裁判官蘇惠德考慮後拒絕讓男商人保釋，女被告沒律師代表，自行取消保釋申請。案件押後至9月2日再訊。



洪要求法庭記錄其錄影會面遭威嚇

男被告洪國偉（60歲，商人）被控一項串謀詐騙，及兩項企圖妨礙司法公正罪，女被告李敏（33歲，顧問公司助理經理），則涉一項洗黑錢罪。兩人今到庭申請8天保釋覆核。代表洪的律師稱，洪的錄影會面涉遭威嚇，望法庭記錄在案。李敏今上庭後即取消擔保申請。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

鴻毅建築師有限公司是宏福苑維修工程的顧問，其董事黃俠然（右四）亦有在案件中被控。（宏福苑法團影片截圖）

洪與黃俠然等人涉串謀詐騙罪

洪與被告黃俠然及吳躍、鴻毅建築師有限公司，同被控一項串謀詐騙罪，指他們於2023年8月25日至11月28日期間，在香港一同串謀詐騙屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），虛假地表示就強制驗樓計劃下的 86 個樓宇維修項目包括宏福苑，該吳躍以註冊檢驗人員(RI)身分獲委任進行訂明檢驗及／或監督訂明修葺工程、在吳沒履行其職責下，簽署或或致使吳簽署計畫下的相關表格和報告等。

洪另涉兩項妨礙司法公正罪

洪亦被控2項企圖作出傾向或意圖妨礙司法公正的作為罪，指他於受查時隱藏一個載有合共597,600港元現金的袋子；與黃俠然一同煽惑、誘使或指示吳躍以RI身份，事後補簽強制驗樓計劃下宏福苑項目的相關表格和報告，並就此向房屋局獨立審查組ICU作出虛假陳述。

女被告涉洗黑錢

女被告李敏（33歲，顧問公司助理經理）被控1項洗黑錢罪，指她於2019年10月16日至2025年11月30日期間，透過銀行戶口，處理懷疑1,378,500元犯罪得益。

案件編號：WKCC 2701/2026