精準扶貧｜陳國基稱貧窮線有缺點　退休長者持多個物業仍列為貧窮

政府早前公布《香港精準扶貧成果報告》，鎖定三個目標群組扶助，不再採用貧窮線界定貧窮。身兼扶貧委員會主席的政務司司長陳國基今早出席電台節目時表示，貧窮線昔日只以收入作為參考指標，不計算個人資產，有不足之處，舉例如果長者已經退休，但持有4、5個物業單位，在貧窮線制度下都會被視為貧窮，「呢個大家聽到都唔合理啦」。



他又強調，新做法不等於不理會低收入人士，政府設「兜底保障」，適時提供政策介入。另外，他表示，將再研究是否有其他群體納目標群組支援，例如照顧者或少數族裔。



我哋將貧窮個字闊咗好多，收入之前我哋再擴闊，我哋更加幫埋其他人，低收入嘅人一定要幫，其他嘅人都要幫，呢個先係我哋嘅政策。 陳國基

陳國基表示，貧窮線昔日只以收入作為參考指標，有不足之處。（資料圖片)

《香港精準扶貧成果報告》針對三個目標群組支援，包括劏房、單親及全長者戶。陳國基表示，三個目標群組估計大約90萬人，政府已為他們制訂支援項目，成效非常好。

他強調，紓困亦包括緩解心靈壓力，例如政府的共創明Teen、社區客廳等計劃一直推廣正向思維教育，當中，共創明Teen計劃至今已有1.4萬人參與，對象由劏房戶家庭，涵蓋至公屋戶。另外，社區客廳今年將增至18間，目前有大約一萬個家庭登記，估計使用人次達200萬，反映劏房家庭有經常使用。

目標群組研再增加 照顧者、少數族裔值得關注

陳國基認為，扶貧策略需要照顧不同方面，除了針對經濟貧窮，也要應對心靈貧窮，消除隔代貧窮。他預計未來有需要人士數目將繼續增加，照顧者、少數族裔是值得關注的群組，他們未必有經濟困難，但或面對心靈挑戰，扶貧委員會將制定合適方案為他們提供支援。