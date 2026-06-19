精準扶貧｜孫玉菡稱貧窮線屬統計概念　只量度收入生活必難愁困

政府公布《香港精準扶貧成果報告》，不再設有「貧窮線」之餘，亦無定義貧窮，鎖定劏房戶、單親戶及全長者戶為三個支援目標群組。對於外界關注當局不再沿用傳統的「貧窮線」來界定貧窮，勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）在電台節目表示，貧窮線只是一個統計概念，純粹基於收入釐定，「話唔到俾你聽邊個窮」，又說最緊要「唔好成日標籤佢貧窮」。



政府發布首份《香港精準扶貧成果報告》。（資料圖片/任葆穎攝）

非以錢來衡量所有需要 孫玉菡：唔好成日標籤佢貧窮

精準扶貧計劃引入了全新的分析框架，當中包含7個面向及21個指標，目標精準識別並針對有需要群組，提供非單一經濟層面的綜合支援。孫玉菡在港台節目《千禧年代》指，報告將精準扶貧目標精準聚焦於三個群組。具體數據顯示，當局已接觸約11萬個劏房戶，涉及約20萬人、單親戶同約20萬人，以及涉及約30萬人的全長者戶，共約70萬人。

對於外界關注當局不再沿用「貧窮線」來界定貧窮，孫玉菡解釋，以往的貧窮線只是一個統計概念，純粹基於收入釐定，「話唔到俾你聽邊個窮」、需要甚麼以及如何協助。以劏房戶為例，如果只計收入，他們生活「一定難、一定愁、一定困」；但在高齡化社會下，大部份長者都沒有工作收入，若純粹以收入定義貧窮，不能找出真正需要幫忙的群組，甚至會出現「隱形」的有需要人士。他強調，老人家需要的未必是純粹的收入，可能需要其他支援，同時社會最緊要「唔好成日標籤佢貧窮」，因為並非甚麼都可以用錢來衡量。

孫玉菡強調，新機制能更精準找出最需要幫助的群組，例如獨居長者，孫玉菡指「佢哋一定係獨居，佢哋好多時需要人幫」。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

引入了社會資源價值分析 分析政府資源去向

孫玉菡指出，新政策引入了「社會資源價值分析」，旨在計算受助者實際上「拎緊幾多社會資源價值」。他舉例指，一個老人院舍宿位每個月的政府資源化成現金價值達2萬港元，全年便涉及220萬元，而一個人接受19年免費教育，換算成現金價值則涉及220萬，若由受助人自行承擔將是沉重負擔。透過精準分析這些政府資源的去向，能更精準掌握社會資源分配。

他續稱，當局現時已有很多相關的「兜底計劃」，疊加在一起效果會更好。他期望評估未必要太硬性，例如殘疾人士等現有的社福對象，本身已有醫療等幫助，而劏房戶的困難亦很多元化，當局希望透過多維度、多方面進行評估。雖然目前未有將照顧者等功能性群體單獨列出，但未來新的精準扶貧委員會成立後，會持續分析各群組的數據，研究是否有其他群組需要抽出外作精準幫助。