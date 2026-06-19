精準扶貧報告｜陳文宜憂未反映脫貧成效：KPI超標等於改善貧窮？

《精準扶貧成果報告》周四（18）公布，政府指針對劏房戶、全長者戶及單親家庭戶的4項扶貧項目，所有關鍵績效指標（KPI）均已達成，以社區客廳為例，逾九成用家認為生活空間及社區歸屬感有所改善；惟報告未有披露多少人「脫貧」，消息人士更稱不會定義貧窮，亦不擬重設貧窮線。



立法會社福界議員陳文宜認為，報告指標未能反映脫貧成效，基層生活仍有困難，「超越KPI就係咪等於貧窮改善咗？」她認為當局應設定客觀量化的指標，判斷政策有否改善貧窮情況。



政府周四公布《精準扶貧成果報告》，指針對劏房戶、全長者戶及單親家庭戶的4項扶貧項目，所有關鍵績效指標（KPI）均已達成。（任葆穎攝）

陳文宜：貧困家庭有居所 不代表生活開支不緊絀

根據《精準扶貧成果報告》，政策針對三個目標群組包括劏房戶、全長者戶及單親家庭戶，提供四個扶貧支援項目，涵蓋共創明「Teen」計劃、社區客廳試行計劃、在校課後託管服務計劃、以及地區服務及關愛隊伍-支援長者及照顧者計劃。（見另稿）

陳文宜議員認為，不少貧窮人士並非目標群組，舉例部份家庭處於貧困，雖然有居所，但不代表生活開支不緊絀，當兒童有教育開支，但家庭資源不足，或增跨代貧窮的風險。這反映基層生活仍有困難，憂慮今次報告未能反映脫貧成效，「超越KPI就係咪等於貧窮改善咗？」

指貧窮線與精準扶貧並非對立關係 促政府盡快擴展目標群組

被問應否重設貧窮線作為量度指標，她認為不設貧窮線不等同貧窮消失，但認同貧窮線與精準扶貧並非對立關係，關鍵在於將扶貧思維擴至多個維度，不只限於傳統收入，亦期望可引入更具系統性的框架評估貧窮狀況。她促政府盡快擴展目標群組，優先涵蓋貧窮少數族裔或隱蔽照顧者。

對於目標群組應否涵蓋因病致貧人士，病人政策連線主席林志釉認為需視乎病人情況，考慮資源分配的公平性。他舉例不少病人要購買昂貴藥物，如果當事人選擇保留股票或房屋等資產，期望由政府承擔其高昂的醫療開支，這構成個人資產分配的選擇問題，而非公共財政應承擔的責任。