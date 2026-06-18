「精準扶貧」變「精準暪貧」？管浩鳴料為免爭拗：永遠有相對貧窮

告別劏房來了「簡樸房」，告別貧窮就是不再定義貧窮嗎？政府今日（18日）舉辦精準扶貧報告會，政府消息人士指貧窮是較主觀的字眼，現時政策在於紓緩困難，稱「不要糾結貧字」，現階段不擬重設貧窮線。



對於坊間有聲音認為「精準扶貧」變「精準暪貧」，身兼社聯主席的立法會議員管浩鳴認為政府並非隱瞞，正如申領綜援人數也不能隱暪，相信只是為免社會就「越扶越貧」爭論。他解釋，香港沒有「絕對貧窮」，只有「相對貧窮」，所指生活上有困難的人，「相對貧窮永遠都有，好難避免貧窮字眼，度度都有貧窮」，最重要有量度標準扶助有需要人士。



前社福界立法會議員狄志遠則批評做法是掩耳盜鈴：「你唔做定義，係咪就可以當呢百萬貧窮人口唔存在呢？你要面對現實，現實係真係有人貧窮。」他擔心取消貧窮線，不再計算貧窮人口，會令扶貧措施失去衡量成效的指標。



政府今日（18日）舉辦精準扶貧報告會，提到單參憑貧窮線對制定政策有限，又指貧窮是較主觀的字眼，現階段不擬重設貧窮線。（任葆穎攝）

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴：難避免貧窮字眼 惟香港只有「相對貧窮」

對於坊間有聲音認為「精準扶貧」變「精準暪貧」，身兼社聯主席的立法會議員管浩鳴認為政府並非隱瞞，舉例申領綜援人數亦是公開的，沒有隱暪，相信只是為免社會就「越扶越貧」爭論。他解釋，內地也已經脫貧，香港更沒有「絕對貧窮」，只有「相對貧窮」，堅尼系數最底5%至10%的人也是生活上有困難的人，如拾荒者等，「相對貧窮永遠都有，好難避免貧窮字眼，度度都有貧窮」。

政府今日（18日）舉辦精準扶貧報告會，提到單參憑貧窮線對制定政策有限，又指貧窮是較主觀的字眼，現階段不擬重設貧窮線。（任葆穎攝）

他說沒人想被標籤為貧窮，亦相信貧窮不是標籤，「劏房戶一般都係貧窮，住簡樸房亦可以定義係貧窮」，最重要是政府內部有量度標準，扶助該批生活有困難的人士，「就算唔劃條線出來都要幫嗰啲人」，量度時以「Whole Picture（全面）」考慮衣食住行福利等所帶來的效益，衡量精準扶貧成果。

狄志遠批評政府做法是「掩耳盜鈴」，「你唔做定義，係咪就可以當呢百萬貧窮人口唔存在呢？你要面對現實，現實係真係有人貧窮。」（資料圖片）

狄志遠指，貧窮人口是衡量扶貧政策成效的一大指標，令公眾能夠了解貧窮人口趨勢，評估措施幫助多少人脫貧，取消貧窮線令人覺得政府「好似孭少咗個承擔。」他又指有民間調查顯示本港有過百萬貧窮人口，取消貧窮線不代表這些貧窮人口憑空消失，批評相關做法是「掩耳盜鈴」，「你唔做定義，係咪就可以當呢百萬貧窮人口唔存在呢？你要面對現實，現實係真係有人貧窮。」

政府定出7個面向界定有需要群組，包括收入、居住環境、資產、受惠社會福利等，狄志遠認為政府應透過這些指標完善貧窮定義，而非直接取消。他又批評政府現時只聚焦支援劏房戶、單親戶及全長者戶，但仍有很多「漏網之魚」需要幫助，例如經濟狀況欠佳的長期病患和傷殘人士等，認為政府應當全面檢視有需要的群體，而非分階段加入不同目標群組。

施麗珊指，死者持擔保書，無法享有香港居民擁有的福利，只可透過私人基金或私人捐贈獲得援助。（資料圖片）

社區組織協會幹事施麗珊認為，「精準扶貧」可聚焦支援最需要幫助的群組，但認為除了今次3類目標群組，仍有不少困難戶需要支援，包括傷殘人士、長期病患者等。她建議政府繼續擴大支援項目的受惠人數，同時細化現時7個面向，舉例即使劏房環境亦有分優劣，期望政府更精準針對有急切需要的住戶。