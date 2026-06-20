好人好事｜港男執相機苦尋失主4年　Threads尋人半日成功交還圓夢

4年前，港人呂先生在山頂獅子亭拾獲一部滿是畢業相片的相機，在各大社交平台苦尋機主無果，一度擱置。4年後再臨畢業季，呂先生看着社交媒體中鋪天蓋地的畢業相，決定重啟尋人任務。在眾多網民的熱心協助下，結果不出一日，便找到失主，將這部載滿珍貴畢業回憶的相機，交還相中人手中。對呂先生來說，這不單是一部相機的去留，而是守護別人無價回憶的堅持。他對《香港01》表示，有關舉措純屬舉手之勞及將心比己，但亦因為今次重啟任務，笑說見識到新社交媒體Threads聯乘小紅書的威力。



4年前，呂先生於太平山頂獅子亭休息時拾獲的相機。（threads圖片）

呂先生在星期五（19日）凌晨發帖詢問有無人認識相中女生。（threads截圖）

港男山頂拾獲相機 交警方無人認領 內存數位大學女畢業生相片回憶

時間回到2022年，呂先生於太平山頂獅子亭休息時拾獲一部相機。當日在原地苦等半小時無果後，他將相機交到了警署。數月後，警方通知相機無人認領，呂先生便將其取回。他想到相機中可能有尋回機主的線索，便替相機充電，發現記憶卡內完好保存着幾位女生的海外大學畢業照。「相機可能沒有什麼問題，但那些相片真的很緊要。」深知畢業回憶對當事人的重要性，Andy決定踏上漫長的尋人之路。

為尋失主化身網絡偵探 翻遍各熱門社交媒體尋人無效

尋人過程並不如想像中順利。呂先生認出相片中的大學，便在相關大學Facebook校友群組發文詢問及尋找失主，沒料如大海撈針，毫無回音。後來，他更化身「網絡偵探」，特意在網上搜尋該大學畢業典禮影片，「影片中會有學生名字，諗住睇吓搵唔搵到黃皮膚留學生，可能會識得相機失主」。

他根據學生姓名，嘗試在LinkedIn、facebook及Instagram尋找相關用戶，並逐個逐個私訊詢問。然而，由於防騙意識提高，不少人將社交帳號設為私密，甚至將他封鎖，令尋人計劃屢屢受挫。隨着2024年兒子出生，生活逐漸忙碌，這部相機只能暫時被擱置在角落。

近日又來到畢業季節，不少大學生穿着畢業袍在校園留下倩影。呂先生在社交媒體看到不少畢業生照片後，瞬間勾起回憶，想起該部相機放在櫃桶裏，同樣儲存着不少畢業回憶，決定再次嘗試，尋找相機失主，冀還回這份珍貴回憶。呂先生見社交媒體threads「尋人力量強勁」，在周五（19日）凌晨發帖詢問有沒有人認識相中女生，重啟尋人任務。

新社媒Threads發文重啟尋人 靠網民轉發小紅書 半日成功尋獲機主交還

皇天不負有心人，帖文迅速引起迴響，不少網民一起加入該項尋人任務，更有人將該帖文轉發至內地社媒小紅書。相關小紅書帖文最終被物主看到，並即時和呂先生在網上相認。原來機主是一名內地女生，當年來香港旅行時不小心丟失相機，原以為尋回無望，4年後竟然能物歸原主，機主更對他說：「是端午節第一天的意外之喜！我甚至還在震驚中！」最後由機主在香港的朋友代她取回這部流浪了4年的相機，由發文到交收，總共只用了10多個小時，呂先生說：「今次真係認識到Threads嘅威力」。

呂先生在物歸原主後的感言。（threads截圖）

堅持4年因將心比己 不想他人無價回憶消失

至於為何一直堅持尋找相機失主，呂先生向《香港01》表示，純屬舉手之勞及將心比己，「如果我唔見咗部手機，又無back up（備份 ），入邊啲仔仔嘅相就會冇晒」，想起相關事情會感到十分傷心，不想其他人遭遇類似事件。他又笑說，如果相機內並非是畢業相，而是其他風景相，未必會花如此多心機和時間尋找失主。