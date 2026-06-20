網傳伊利沙伯醫院兩男醫護茶水間熊抱嬉戲　院方：已即時勸戒員工

撰文：歐陽德浩
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自「靚仔醫生」及KOL女實習醫生事件發生後，醫護人員的行為操守受到市民高度關注。有網民周五（19日）在社交平台發帖，題為「伊利X伯醫院男護士日常」，並上載一張限時動態照片，圖中有兩名男性醫護人員穿着制服在茶水間嬉戲，一人以熊抱式抱起對方，相片背景疑似屬醫院範圍。有關帖文在網上熱傳，引起多人討論。

伊利沙伯醫院周六（20日）回應指，有關照片在職員用膳時間在員工茶水間拍攝，兩年前（即2024年）由相關員工上載至社交媒體的私人帳戶，並已在翌日刪除。醫院得悉事件後，已即時根據既定程序勸戒相關員工。

有網民上傳一張IG限時動態的截圖，圖中有兩名醫護人員疑在醫院中嬉戲。（Threads圖片）

近年醫護人員的行為操守受到市民高度關注，有網民周五（19日）在社交平台Threads發帖，題為「伊利X伯醫院男護士日常」，並附上一張IG限時動態的截圖。

限時動態標上一路順風　疑與員工離職有關

圖中顯示兩名男醫護人員在茶水間嬉戲，一人以熊抱式抱起對方，並標上「大力啲！」及「一路順風，多啲嚟玩」的字句，同時標籤了一個IG帳戶。

拍攝地點疑似是醫院的茶水間，手推車上放有多瓶水壺，隔壁廚櫃則貼上告示，提醒「請保持社交距離，減低人群聚集，用膳後請即帶回口罩，勤洗雙手。惟二人當時沒有戴上口罩。

醫院在得悉事件後已即時根據既定程序勸戒相關員工。（資料圖片）

醫院︰該限時動態由相關員工在兩年前上傳至私人帳戶

伊利沙伯醫院發言人回應指，有關照片於職員用膳時間，在員工茶水間中拍攝，位置並非臨床區域，而該限時動態由相關員工在兩年前（即2024年），將照片上載至社交媒體的私人帳戶，並已在翌日刪除。

醫院得悉事件後，已即時根據既定程序勸戒相關員工，必須時刻秉持專業操守，並提醒醫護人員謹慎使用社交媒體，避免影響醫護人員的專業形象。

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