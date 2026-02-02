伊利沙伯醫院醫生羅偉霖涉酒醉擲杯　兼摑女經理　准守行為3年

伊利沙伯醫院呼吸系統科顧問醫生羅偉霖，於去年6月和友人到尖沙咀諾士佛臺飲酒消遣時，涉酒醉後將酒杯擲向另1名男酒客，再掌摑上前制止的女經理。羅被控傷人及普通襲擊2罪，案件今（2日）在九龍城裁判法院再訊時，羅准以簽保守行為方式處理案件，其承認的案情指，男酒客的臉被酒杯擲中，鼻因此有裂傷和流血，需要縫上7針。署理主任裁判官黃雅茵批准羅自簽2000元，守行為3年，控罪撤銷。



被告羅偉霖，52歲，被控於2025年6月5日，在香港九龍尖沙咀諾士佛臺1號10樓「V SING」內非法及惡意傷害鄭浩耀和襲擊陳紀君。

被告羅偉霖獲准簽保守行為，原有控罪被撤銷。（朱棨新攝）

羅除擲杯並摑女經理

羅承認的案情，鄭浩耀和女友於案發凌晨1時許，在涉案酒吧飲酒，羅和三名朋友則坐在他們的斜對面。期間，羅看似飲醉，情緒激動，以酒杯擲向鄭。鄭的臉被擲中，鼻因此有裂傷和流血。酒吧女經理陳紀君上前嘗試制止，遭羅掌摑左臉，另一名職員亦上前制止並報警。

羅被告捕後對事件沒有印象

羅被到場的警員拘捕，他在警員調查時指，因他飲得很醉，所以對事件沒有印象。鄭和陳被送至廣華醫院救治，同日出院，其中鄭需縫上7針。

