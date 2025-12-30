啟德新急症醫院明年中起投入服務　伊利沙伯醫院內科外科等先遷入

醫院管理局最新向黃大仙區議會提交的文件指，啟德新急症醫院（啟德醫院）五座大樓中，「專科門診大樓」（四座）及「腫瘤科大樓」（五座）已進入最後完成階段，並於本月中完成消防裝置及設備的檢查和測試工作，當待取得相關證書後，院方便可開展服務籌備階段。文件指，新醫院會在明年年中稍後時間分階段投入服務，伊利沙伯醫院大部份臨床服務將會以循序漸進的模式逐步轉移至新醫院。



首階段，伊利沙伯醫院會先將專科門診服務（內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務），轉移至率先投入服務的專科門診大樓及腫瘤科大樓兩棟大樓，臨床腫瘤科專科門診的舊症覆診，亦會在首階段搬遷至腫瘤科大樓。餘下的臨床服務，包括急症室、住院服務等大部份臨床服務將會在另外三座大樓完工後，在下一階段逐步遷入。



啟德新急症醫院除了家庭醫學服務外，首階段會提供專科門診服務，院方會先安排將內科、外科、神經外科和家庭醫學專科門診服務，由伊利沙伯醫院日間醫療中心遷至「專科門診大樓」。（醫管局網頁）

啟德醫院/啟德新急症醫院在哪兒？

醫管局向黃大仙區議會交代位於啟德發展區的新急症醫院項目的進度，指新醫院將會在2026年年中稍後時間分階段投入服務，伊利沙伯醫院大部份臨床服務將會以循序漸進的模式，逐步轉移至新醫院。

啟德醫院/啟德新急症醫院何時投入服務？

新醫院共有五座大樓，其中的「專科門診大樓」（四座）及「腫瘤科大樓」（五座）已進入最後完成階段，並已於今年12月中完成消防裝置及設備的檢查和測試工作。待取得相關證書後，院方便可以開展服務籌備階段。

啟德醫院/啟德新急症醫院急症大樓何時投入服務？

文件指，新醫院另外的三座大樓，分別為「急症大樓」（一座）、「行政大樓」（二座）及「教學及培訓大樓」（三座）正進行上蓋結構、外牆、室內裝修及機電設備工程，預計最早於2026年年底完成。