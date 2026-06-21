父親節加世界盃雙重利好　球迷父子檔睇波慶祝　酒樓生意升兩三成

今日（21日）是父親節，不少市民外出慶祝父親節，飲茶本來就是共聚天倫的好選擇，遇上「早場」世界盃，令酒樓更為「旺場」。播放世界盃賽事的中環蓮香樓今早食客佈滿三層樓，全場爆滿，不少家庭在酒樓一邊嘆「一盅兩件」，一邊觀看球賽。現場氣氛高漲，不時有歡呼，有遊客更誤以為有明星到場。店長預計，今年父親節生意額較往年升兩、三成。



開賽3分鐘日本即入球，球迷興奮不已。（湯致遠攝）

中午時分有不少家庭到蓮香樓飲茶慶祝父親節。（湯致遠攝）

中午時分有不少家庭到蓮香樓飲茶慶祝父親節。（湯致遠攝）

女兒Ashley 笑稱爸爸是前日本隊成員。（湯致遠攝）

三層店坐滿人 日本入球全場歡呼

今日中午12時，世界盃日本對突尼西亞賽事上演，蓮香樓中環分店由入門開始已現人龍，一直延伸至二樓店舖。一樓全店爆滿，二樓僅餘少量訂座未到。現場食客大多支持日本，開賽3分鐘，日本先拔頭籌，射入一球，氣氛激烈，球迷紛紛站起歡呼拍手。半小時後日本隊再下一城，現場歡呼聲不斷。

父親打算觀看世界盃度過父親節

食客黃先生與家人經過附近，於是到店飲茶，女兒Ashley坐在父親的腿上觀看球賽。被問到為何在此，女兒笑言：「因為爸爸係前日本隊成員」。黃先生隨即反駁：「我唔係前日本隊，我係香港人嚟㗎」，場面溫馨。黃先生指，開心今年父親節可以觀看世界盃，打算繼續觀看下一場賽事度過父親節。

中午時分有不少家庭到蓮香樓飲茶慶祝父親節，順道觀看世界盃賽事。（湯致遠攝）

女兒Ashley笑稱爸爸是前日本隊成員。（湯致遠攝）

食客黃先生與家人到蓮香樓飲茶，女兒Ashley坐在父親的腿上觀看球賽。（湯致遠攝）

兒子為球迷父親提早安排 父親支持日本隊「入多啲入多啲」

足球迷李先生平日會踢波消遣，今日和兒子一早安排早上到蓮香樓飲茶慶祝父親節。兒子亦穿上日本隊球衣，李先生感到興奮有其他食客一起歡呼，他表示意想不到氣氛高昂。支持日本隊的他高呼「入多啲入多啲」，兒子下午有活動於是晚上留給長輩自行慶祝。

台灣客不知香港今日父親節 誤以為有明星到場

台灣旅客小侯一家與友人同遊香港三天，今日便回去。由於台灣父親節是8月8日，因此他們不知道今日是香港父親節正日，向記者表示，聽到附近食客歡呼誤以為是有明星到場。

有球迷透過手機觀看賽事。（湯致遠攝）

有球迷高舉手機，拍下球賽。（湯致遠攝）

中環店店長預計今日生意額增長兩至三成。（湯致遠攝）

店長預計生意額升兩三成 人流是世界盃開賽以求最多

中環分店店長徐先生指預計，今日生意額比往年升兩三成，人均消費大約100至200元，較以往多一至兩成，今早人流符合預期。受到世界盃和父親節雙重盛事的帶動下，今日是開賽以來人流最多。徐先生又透露，今日午市和晚市一早已訂滿。