父親節｜SEN男童由匿校長枱底至升小學　與父同行齊碰釘、闖難關

不少人眼中的父親或許不善言辭，從事保險業的爸爸Frankie也許也不例外，但他在照顧有特殊教育需要（SEN）的兒子Francis時，便以行動代替說話。Frankie最初得知兒子有特殊教育需要時，曾感到迷惘與不接受，後來慢慢調整步伐學會理解，最終見證兒子順利入讀心儀小學。



rankie最初得知兒子有SEN時，曾感到迷惘與不接受，後來慢慢調整步伐學會理解，最終見證兒子順利入讀心儀小學。（協康會提供）

Frankie回憶指，兒子Francis在入讀幼稚園初期一切看似正常，直到後來接到老師來電，指Francis經常四處走動、蹲在課室角落，甚至曾躲在校長的桌子底下。Francis接受專業檢查，證實他在學習上有困難及存在行為問題。Frankie表示，起初感到非常徬徨和難以接受，夫妻二人花了大半個學期才逐漸消化事實，明白孩子並非單純頑皮，「這是我們需要面對的，而不是放任不管 。」

Frankie回憶指，兒子Francis在入讀幼稚園初期一切看似正常，直到後來接到老師來電，指Francis經常四處走動、蹲在課室角落，甚至曾躲在校長的桌子底下。（協康會提供）

對Frankie而言，兒子診斷出有SEN只是起點，日復一日的相處才是最大挑戰。Francis做功課時極難專注，坐下10數秒便會發呆或突然離座去玩，寫一篇短文往往要花上數倍時間。雖然Francis從小極其專注於畫畫和砌Lego，家中畫本更累積達40多本，但完成後生活習慣又會「打回原形」。

此外，患有言語障礙的Francis更曾試過重複說話超過一小時，甚至曾因無法表達意圖而情緒爆發，出現大哭、擲物及拍打自己的行為。父子兩人都情緒高漲的時候，Frankie選擇先分開冷靜，再陪伴孩子梳理情緒，「最難受的是，他說不出發生什麼事，但情緒需要出口。」

Francis從小極其專注於畫畫和砌Lego，家中畫本更累積達40多本，但完成後生活習慣又會「打回原形」。（協康會提供）

Francis從小極其專注於畫畫和砌Lego，家中畫本更累積達40多本，但完成後生活習慣又會「打回原形」。（協康會提供）

在校方建議下，Francis先後接受了協康會的第一層支援服務及到校學前康復服務。幸好Frankie從事工作時間相對彈性的保險行業，得以時常親自參與兒子的訓練。在訓練過程中，Frankie逐步掌握了與SEN兒子相處的技巧，例如將指令拆細，改用簡單且具體的語句逐步引導，並配合即時讚賞；在兒子坐不定時，他亦學會輕按其肩膀作身體提示以建立習慣，並利用晾衫夾等工具融入日常家居訓練，提升兒子的小手肌和書寫能力。

從最初只能專注短短時間，到慢慢延長至15分鐘以上，每一點進步都來之不易，見到他（兒子）慢慢做到，其實自己都很感動。 Frankie

除了技巧上的培訓，Frankie更深信父親是孩子的一面鏡子。他在日常生活中堅持以身作則、向人示範禮貌，主動打招呼和說謝謝。久而久之，Francis亦變得有禮貌且善於表達，成為爸爸現時最欣賞的地方。

Frankie更深信父親是孩子的一面鏡子。他在日常生活中堅持以身作則、向人示範禮貌，主動打招呼和說謝謝。（協康會提供）

隨着持續的支援與治療，Francis現時不但能理解規則、能完成簡單任務，亦開始主動與同學互動。家人後來更發現Francis原來患有深近視，配戴眼鏡看清環境後，他變得更願意與同學到公園玩耍及分享學校生活。經過言語治療，Francis更終於能用完整說話表達內心想法。Frankie笑言，過去曾問兒子為何在學校躲起來，當時他不懂回答，如今才得知原來兒子當時是覺得被老師尋找的過程很刺激，像在玩捉迷藏。

Frankie寄語一眾育有SEN子女的同路人爸爸，強調父親的無聲陪伴是孩子最重要的榜樣。（協康會提供）

透過及早的適切介入，Francis如今已打好基礎，順利適應新環境並成功升讀心儀的小學。回想一路走來的跌跌撞撞，Frankie寄語一眾育有SEN子女的同路人爸爸，強調父親的無聲陪伴是孩子最重要的榜樣。