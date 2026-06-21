父親節｜藝人陳錦鴻自閉症兒升讀方大音樂系　盼愛子成為優秀之人

聖方濟各大學有特殊教育需要（SEN）學生的比例佔5.5%，遠高於八大的1.5%至2%。藝人陳錦鴻患有自閉症兒子陳駕樺，正就讀該校音樂研習高級文憑的一年級，他早於兒子數個月大時，已發現其出色的音樂天賦，惟後來確診患有自閉症及輕度智障，但他沒有向命運低頭，毅然放棄電視台當家小生的大好前途，專心參與兒子的教育，更與兒子互換父子角色，期望以此教導兒子待人接物及孝順父母。



採訪當日即將迎來父親節（21日），陳錦鴻表示，一直沒有特別慶祝父親節，因兒子至今還不懂如何為父母付出，但他盼望兒子終有一天，能成為優秀的兒子及父親。



聖方濟各大學舉辦講座，提倡「腦神經多元」概念，特別邀請資深藝人陳錦鴻以SEN父母身份前來分享。（陳巧恩攝）

聖方濟各大學方大研究院院長陳德茂指，AI世代有不少應用程式可協助SEN學生日常生活。（陳巧恩攝）

聖方濟各大學佔5.5%學生有特殊教育需要

聖方濟各大學早前舉辦「腦神經多元的實踐︰學習與家庭經驗」講座，探討腦神經多元人士的學習與成長需要，講者之一的研究院院長陳德茂，過去曾在美國任職，被校方特地聘請回港，並加入專責支援SEN學生的團隊。

陳德茂表示，應仿傚外國不再以SEN來定義相關學生，應改用腦神經多元（又名腦神經多樣性、Neurodiversity），避免標籤SEN學生具有特殊需要，反而應了解他們與其他人的差異，再從中找出優勝之處，加以發揮彌補缺陷。

陳德茂又指，已向政府申請撥款設立全港第一所「ND研究中心」，最快今年8月獲得申請結果，而該研究中心旨在推動SEN學習支援服務，他期望聘請有特殊需要的就職人士，因曾有SEN學生表明，「過來人」最了解自身需要及最能提供貼身幫助。

聖方濟各大學副校長（研究及發展）盧鐵榮指，十分重視SEN支援。（陳巧恩攝）

副校長盧鐵榮籲家長從小為SEN孩子建立自信心

副校長（研究及發展）盧鐵榮指，校內SEN學生的比例較八大高，全校佔約5.5%，高於八大的1.5%至2%，雖然校方一直專注支援SEN學生，惟政府並未撥款予私立大學，過去3年間耗資700萬元聘請團隊支援他們，並投資1,500萬制定5年支援計劃。

盧鐵榮也是一名SEN父親，雖然女兒19歲才檢出過度活躍症，但他認為須從小為SEN兒童建立自信心，因他們的成長過程中經歷，有着更多的打擊和挫敗，例如成績追不上或交友不順利等，所以父母給予充足的自信心，能令他們明白自身的發光之處，就像一顆礦石等待被發掘。「要從小同佢哋打免疫針，就係自信心。」

陳錦鴻（左）的兒子陳駕樺（中）患有自閉症，現時是聖方濟各大學音樂研習高級文憑一年級生。（資料圖片／林迅景攝）

陳錦鴻18歲自閉症兒子方大修讀方大音樂文憑

藝人陳錦鴻的18歲兒子陳駕樺患有自閉症，現時是聖方濟各大學音樂研習高級文憑一年級生。陳錦鴻指，學校支援團體安排專人，提醒SEN學生近期的學業重點，避免他們在接收資訊上有所不足，以致課堂進度落後，惟兒子剛入學時，由於害怕麻煩校方，沒有加入相關支援服務，導致課程上有所缺漏。

陳錦鴻又指，早於兒子數個月大時，便發現他對音色的敏銳，例如玩球時能留意不同球體發出的聲音，連續玩半天也不厭倦，直至兩歲半，兒子檢查時確診具特殊需要，雖然心情有所影響，但也只能盡快鋪路，尋求私人心理學家協助，並參與協康會的「青苗計劃」，花費九個月學習指令，以重返幼稚園讀書。

陳錦鴻指，當時得知兒子患有輕度智障，僅用一個下午便決定，將剩餘的戲份拍完後便專心投入教育兒子。（陳巧恩攝）

僅用一個下午決定放棄當電視台當家小生

陳錦鴻並指，有老師對SEN學生存在刻板印象，認為他們是「麻煩製造者」，因此為了避免麻煩他人，與妻子決定聘請私人老師指導兒子，惟直至兒子3歲半時，心理學家評估兒子還患有輕度智障。陳錦鴻當時得知情況後，僅用一個下午作出決定，毅然放棄電視台當家小生的大好前途，專心參與兒子的教育，目標是6歲前教曉他說話。

被問到如何面對突如其來的沉重消息，陳錦鴻指，必須認清事實，平心靜氣地解決問題，回想自身擁有的特質再加以發展。「搵返自己手上面拎住啲咩，有啲咩潛質可以發展。」

陳錦鴻為照顧患有自閉症的兒子，不惜放下事業，與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

父子互換角色 藉此教導如何孝順父母

陳錦鴻更分享一則趣事，原來就在兒子8歲時，曾問他未來會否結婚產子，獲回應指希望結婚後能像父親一樣，養育兒子並命名為「陳小虎」。此後陳錦鴻便與兒子角色互換，充當「陳小虎」的角色，每日為他端茶遞水和按摩，希望藉此教導他如何勝任兒女的角色，孝順父母。

採訪當日，父親節將至，被問到將如何慶祝，陳錦鴻表示，一直沒有特別慶祝父親節，因兒子至今還不懂如何為父母付出。雖然兒子暫未領略到箇中深意，但陳錦鴻不疲等待，盼望兒子終有一天能成為優秀的兒子及父親。