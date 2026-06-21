施可瑩患卵巢癌病逝　屬本港女性第6常見癌症　早期症狀包括腹脹

ViuTV節目主持施可瑩今晨（21日）不敵卵巢癌病逝，其社交平台發文公布死訊，表示她在摯愛和親友的陪伴下安詳離世。



卵巢癌是指組成卵巢的細胞出現的癌症病變，按病發位置分類大致可分為三種，包括上皮性卵巢癌、生殖細胞卵巢癌以及性索間質癌。根據醫管局數字，卵巢及腹膜癌患者數目自2014年起整體呈攀升趨勢，及至2023年全港共有623名新症患者，其中有276人死亡，是女性常見癌症的第六位。



施可瑩去年完成手術，再發現卵巢長有10厘米的腫瘤，並急速擴散。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩主持BounPrem香港見面會。（IG@lillianxlillian）

施可瑩主持ALITZ粉絲見面會。（IG@lillianxlillian）

參考2014至2023年的數據，最多卵巢及腹膜癌的患者屬45歲至於64歲，總共有3,440人，佔整體約55%；65歲或以上有1,410人，佔整體約23%；20至44歲有1,336人，佔約21%。

卵巢癌的四個階段。（香港防癌會）

雖然卵巢癌發病原因未明，但有研究報告指出，婦女如果從未生育過或餵哺母乳、曾有不育紀錄、卵巢被過度刺激排卵、有近親曾患卵巢癌，則患上卵巢癌的機率更高。

卵巢癌早期症狀不明顯，有超過三分二的患者在發病初期只會感到腹部不適，容易被誤當成普通的腸胃不適。當腫瘤體積逐漸增大，患者會感到肚脹、腹部嚴重不適、小便頻密及大便困難。待病情發展到後期，臨床徵狀則可能包括腹部摸到腫塊、腳腫、肺膜積水以及腹股溝和頸部淋巴核脹大。

卵巢癌的治療方案主要包括外科手術，切除癌細胞範圍；注入抗癌藥物；以及標靶治療。