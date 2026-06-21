父親節｜爆旋陀螺爆紅　商場看完世界盃　子教父如何操作

今日（21日）是父親節，不少家長與子女外出慶祝。在屯門市廣場，今年除了有吸引不少爸爸的世界盃直播，還有不少小童喜歡玩的爆旋陀螺。有帶兒子到場的父親說，以往都是食飯、看電影慶祝，今年慶祝方式就是看着兒子玩陀螺，希望藉此帶兒子外出增加社交，培養交友能力。



屯門市廣場中庭有不少父親帶子女到場玩陀螺，有小朋友姿勢分十足。（湯致遠攝）

四名男童在屯門市廣場中庭圍在一起，一同玩爆旋陀螺。（湯致遠攝）

曾經紅色一時的爆旋陀螺，近數月又火熱起來。（湯致遠攝）

世界盃突尼西亞對日本賽事今日香港時間中午12時開波，大批球迷到屯門市廣場觀看賽事直播，日本以4比0擊敗突尼西亞，球迷歡呼拍手後離去。不過中庭的人氣未減，現場還有數十名兒童及家長留下對戰爆旋陀螺。

屯門市廣場中庭有不少父親帶子女到場玩陀螺，子女圍着陀螺盤對戰。（湯致遠攝）

屯門市廣場中庭有世界盃賽事直播，吸引大批球迷觀看。（湯致遠攝）

屯門市廣場中庭有世界盃賽事直播，吸引大批球迷觀看。（湯致遠攝）

爸爸Ken指今年父親節與別不同，帶兒子到商場觀看賽事同時顧及兒子玩樂，以往都是食飯、看電影慶祝，今年有「新興活動」，慶祝方式就是看着兒子玩陀螺，亦希望藉此帶兒子外出多社交，培養交友能力。雖是爸爸帶兒子玩樂但Ken表示已經十分滿足，只要一家人在一起就足夠了。

爸爸Ken指今年父親節與別不同，帶兒子到商場觀看賽事，同時顧及兒子玩樂。（湯致遠攝）

爸爸Ken在旁看着兒子與新結識的朋友遊玩。（湯致遠攝）

穿著日本隊球衣的蔡小朋友賽事完結後與家人留下玩陀螺，對於日本隊大獲全勝，小朋友興奮表示：「好開心，真係好滿意」。

蔡小朋友今日首次教父親操作陀螺，未來可以一同對戰。蔡小朋友說，今年父親節禮物就是與爸爸比賽；蔡先生笑說：「好開心，真係好開心真係好孝順啊。」

蔡家人齊齊出動，日本隊球迷蔡小朋友先觀看世界盃賽事，結束後再教爸爸玩陀螺。（湯致遠攝）