父親節世界盃上演日本對戰突尼西亞　蓮香樓直播賽事兩店訂座爆滿

【世界盃2026／美加墨世界盃／父親節／端午節／蓮香樓】世界盃2026上周開鑼，周日父親節（21日）香港時間上演兩場賽事，包括日本對戰突尼西亞，直播賽事的蓮香樓表示，上環及尖沙咀店的父親節預訂，早已在三周前爆滿，料不少家庭父子檔一同飲茶觀賽，藉此增進感情，加上不少動漫迷從小熱愛《足球小將》，對日本足球抱有情意結，進而吸引更多顧客訂座。



另一邊廂，旺角倫敦大酒樓沒有直播賽事，副總經理蘇萬誠表示，父親節現時僅得20多枱預訂，料五天工作制僱員端午節連同周末，享有三日假期，估計部份家庭或選擇北上慶祝，「今年端午節加埋父親節先等於母親節（生意）。」



百年老字號茶樓蓮香樓今年直播世界盃賽事。（資料圖片／林彥汛攝）

過去一年不少人到上環蓮香樓觀賞賽事，近螢幕位置幾近爆滿。（資料圖片／洪戩昊攝）

蓮香樓︰上環店及尖沙咀店父親節訂座三周前已爆滿

世界盃2026上周開鑼，今屆賽事主要集中在凌晨及清晨時份，餐飲業界及酒吧未能百份百受惠。不過有百年老字號酒樓殺出一條「血路」，蓮香樓便耗資20萬元，向電視台購買轉播權直播世界盃賽事，最近一周便成功吸引不少球迷到場觀看。

周日（21日）便是父親節，世界盃當日香港時間早上及中午上演兩場賽事，分別是早上8時的厄瓜多爾對戰庫拉索，以及中午12時的突尼西亞對戰日本。蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢表示，上環店及尖沙咀店的父親節預訂，早已在三周前爆滿，僅早上時段預留少量位置，提供予非預約顧客。

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢。（資料圖片／林彥汛攝）

料直播世界盃賽事帶動預訂爆滿 父子檔齊支持日本隊

王智賢又指，去年父親節的預訂，只提前數日訂滿，認為直播世界盃賽事，確實對生意帶來幫助。他估計，不少家庭或父子檔一同飲茶觀看賽事，藉此增進感情，加上不少動漫迷從小熱愛《足球小將》，對日本足球抱有情意結，進而吸引更多顧客訂座。

王智賢並指，特地為父親節推出優惠套餐，共9道餸菜包括鴻運金豬、大紅東星斑、黑松露蟹肉炒飯、百花炸釀蟹鉗等，半圍即6人份收1,988元，附6款啤酒或汽水，一圍即12人份收3,888元。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠早前曾說，市民凌晨捱夜在家觀看世界盃賽事，反而會影響早茶生意。（資料圖片）

旺角倫敦大酒樓︰端午節加父親節生意不如母親節

同為傳統酒樓的旺角倫敦大酒樓，今屆沒有直播世界盃賽事，端午節及父親節的生意不如去年同期。副總經理蘇萬誠表示，由於五天工作制僱員端午節連同周末，享有三日假期，加上經歷連續近一周的雨天後，今日天色轉晴，估計部份家庭或選擇北上慶祝。

蘇萬誠又指，端午節晚市預訂有40多枱，父親節現時僅得20多枱，均低於母親節的預訂數目，因此期望下周不要再下暴雨，讓生意額得以回升。他說︰「母親節一定係母親叫食飯多，今年端午節加埋父親節先等於母親節（生意）。」